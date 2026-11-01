Thẻ đỏ của Martinez hé lộ sự bất thường ở MU

Lisandro Martinez trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại của Manchester United trước Chelsea ở vòng 9 Premier League.

Diallo là người duy nhất bước đến động viên Martinez. Ảnh: Reuters.

Trong chương trình Match of the Day, cựu hậu vệ Stephen Warnock chỉ ra một chi tiết đáng lo ngại ở Manchester United sau trận thua Chelsea 0-2 tối 31/10. Khi Lisandro Martinez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, chỉ Amad Diallo tiến đến động viên anh. Không một cầu thủ kỳ cựu nào của MU có phản ứng tương tự.

Đáng chú ý, HLV Michael Carrick cũng không có động thái nào với Martinez khi trung vệ này rời sân. Theo Warnock, sự thờ ơ ấy phản ánh bầu không khí bất thường trong phòng thay đồ đội bóng.

Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng Martinez mắc lỗi nghiêm trọng trong tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Trung vệ người Argentina mất dấu Wesley Fofana sau một quả phạt góc, không quan sát bóng và lao vào đối thủ. Warnock đánh giá đó là pha phạm lỗi liều lĩnh, dù không đủ yếu tố để nhận thẻ đỏ trực tiếp.

“Cậu ấy đã khiến các đồng đội thất vọng”, Warnock nhận xét. Ông đặc biệt chú ý việc Amad, một cầu thủ trẻ, lại là người duy nhất đến an ủi Martinez.

HLV Carrick cũng không có tương tác đáng kể khi Martinez rời sân. Ảnh: Reuters.

Đây là giai đoạn khó khăn với trung vệ 28 tuổi. Martinez từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thăng hoa của MU dưới thời Carrick ở mùa trước. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh vắng mặt ở trận mở màn mùa giải. Sau khi trở lại, cầu thủ người Argentina liên tiếp mắc sai lầm. Anh đá phản lưới nhà trong trận hòa Fulham, trước khi để Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa cho Tottenham Hotspur ở phút bù giờ.

Đặc biệt, Martinez còn gây tranh cãi khi công khai chỉ trích ban lãnh đạo vì không tăng cường lực lượng đủ mạnh trong mùa hè. Huyền thoại Peter Schmeichel cho rằng những phát biểu ấy khiến người ta có cảm giác trung vệ này muốn tìm đường rời CLB.

Danny Murphy, cựu tiền vệ Liverpool và Fulham, cũng đặt dấu hỏi về trạng thái thi đấu của Martinez. Ông cho rằng cầu thủ này đang gặp vấn đề và khiến Carrick rơi vào thế khó. Murphy không chắc HLV MU sẽ tiếp tục sử dụng Martinez sau khi anh mãn hạn treo giò.

Martinez chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Aston Villa cuối tuần tới. Trong khi đó, Carrick vẫn chịu áp lực lớn, dù MU dự kiến tiếp tục đặt niềm tin vào ông ít nhất qua hai trận gặp Roma và Aston Villa.

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

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