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Thể thao

Phản ứng của Fernandes với CĐV MU sau khi thua Chelsea

  • Chủ nhật, 1/11/2026 16:49 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Tối 31/10, Bruno Fernandes không giấu được xúc động khi vỗ tay tri ân người hâm mộ MU sau thất bại 0-2 trước Chelsea giữa bối cảnh đội bóng trải qua 9 trận liên tiếp không thắng.

Bruno Ferrnandes xúc động trước CĐV MU trên sân Stamford Bridge.

Khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc tại Stamford Bridge thu hút sự chú ý. Bruno Fernandes tiến về phía khán đài dành cho cổ động viên đội khách và vỗ tay cảm ơn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha trông rất xúc động, gần như không thể kìm được nước mắt.

Phản ứng của Fernandes đối lập với bầu không khí căng thẳng tại MU trong những tuần qua. Sau thất bại trước Bournemouth tuần trước, người hâm mộ vẫn dành những tràng pháo tay cho HLV Michael Carrick khi ông rời sân Old Trafford. Tuy nhiên, các cầu thủ lại hứng chịu những tiếng la ó dữ dội.

Lần này, thái độ của cổ động viên dịu đi đáng kể. Họ dành sự động viên cho các cầu thủ dù đội nhà vừa nhận thêm một thất bại. Với Fernandes, khoảnh khắc ấy cho thấy mối liên kết giữa anh và người hâm mộ vẫn còn nguyên vẹn.

Tiền vệ 31 tuổi đang trải qua mùa giải khó khăn. Mùa trước, anh phá kỷ lục kiến tạo tại Premier League và được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn là Cầu thủ hay nhất năm. Tuy nhiên, Fernandes mới ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo ở mùa này.

Anh từng công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau trận thua Como tại Champions League. HLV người Anh sau đó đẩy đội trưởng MU lên ghế dự bị ở trận kế tiếp. Fernandes trở lại đội hình xuất phát trước Chelsea nhưng không thể giúp đội nhà cải thiện kết quả.

MU hiện trải qua 9 trận liên tiếp không thắng. Tương lai của Carrick vì thế ngày càng bất ổn. Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh Fernandes xúc động trước khán đài đội khách gây chú ý và mang nhiều ý nghĩa.

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Đào Trần

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