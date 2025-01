Cảnh tượng khó tin buộc MU tức tốc mở cuộc điều tra

Manchester United tiến hành điều tra nội bộ sau khi lượng lớn cổ động viên Rangers có được vé vào khu vực dành cho CĐV nhà tại Old Trafford rạng sáng 24/1. "Quy đỏ" cam kết áp dụng các hình phạt nghiêm khắc nhất đối với những người sở hữu vé chính thức nhưng bán lại không đúng quy định.

Trong trận thắng 2-1 của MU trước Rangers ở vòng phân hạng Europa League, hơn 3.500 cổ động viên đội khách có mặt tại "Nhà hát của những giấc mơ". Tuy nhiên, theo The Times, số lượng thực tế vượt quá con số này.

Trước trận đấu, MU áp dụng các biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế CĐV đội khách tiến vào khu vực đội nhà. Dù vậy, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm người mặc áo xanh của Rangers vẫn xuất hiện và hát hò ở khu vực dành riêng cho CĐV nhà.

Người phát ngôn của MU cho biết: "Để đối phó với rủi ro của trận đấu tối nay, chúng tôi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn việc bán vé cho CĐV đội khách ở khu vực đội nhà. Vé chỉ được phân phối cho những người có trong cơ sở dữ liệu của đội từ trước khi bốc thăm vào tháng 8".

"Ngày nay, việc chuyển nhượng lại vé trái phép trở nên khó khăn hơn nhờ số hóa qua ứng dụng, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, không thể loại bỏ hoàn toàn. Tất cả trường hợp CĐV đội khách xuất hiện ở khu vực đội nhà sẽ được điều tra trong những ngày tới. Chúng tôi sẽ áp dụng những hình phạt nặng nhất đối với các trường hợp vi phạm", người này kết luận.

Trên sân Old Trafford, Bruno Fernandes ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, giúp MU giành chiến thắng 2-1 trong trận "derby Anh - Scotland". Kết quả đưa đội bóng lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng và chỉ cần 1 điểm trước FCSB ở lượt cuối để đảm bảo suất vào vòng 16 đội, tránh phải đá play-off hai lượt.

