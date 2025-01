Chủ mới MU nguy cơ bị kiện

Theo The Telegraph, mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên leo thang, đặc biệt sau khi Ratcliffe phớt lờ công lao của Ainslie trong vai trò dẫn dắt đội đua thuyền INEOS Britannia. Động thái này làm dấy lên những câu hỏi về quyền sở hữu tài sản và sở hữu trí tuệ liên quan đến đội đua.

Ainslie tỏ ra bất ngờ và khẳng định sẽ xem xét các biện pháp pháp lý quyết liệt. Đội của ông, hiện đổi tên thành Athena Racing, đã đưa ra tuyên bố công khai nghi ngờ tính khả thi trong kế hoạch của INEOS cho kỳ America's Cup lần thứ 38 và cảnh báo về hậu quả pháp lý mà đội này phải đối mặt.

Trong tuyên bố, đội Athena Racing nhấn mạnh: "Chúng tôi bất ngờ trước thông báo từ INEOS và đội Mercedes F1 về kế hoạch thách đấu của họ. Kế hoạch này đặt ra nhiều rào cản pháp lý và thực tế nghiêm trọng mà họ phải đối mặt trong những ngày và tuần tới. Từ giờ, đội thuyền của Sir Ben Ainslie hoạt động dưới tên Athena Racing".

Trong khi đó, Ratcliffe vẫn quyết tâm duy trì chiến dịch dưới tên gọi INEOS Britannia. “Đáng tiếc là INEOS Britannia và Sir Ben không đạt được thỏa thuận để tiếp tục hợp tác sau khi kết thúc kỳ America's Cup lần thứ 37 tại Barcelona", tuyên bố của INEOS có đoạn.

Ratcliffe phớt lờ công lao của Ainslie ở kỳ America's Cup lần thứ 37: "Tôi tự hào về những gì đạt được ở Barcelona, khi phát triển được một chiếc thuyền Anh cạnh tranh sau nhiều thập kỷ. Chúng tôi lập nên những cột mốc mới cho ngành đua thuyền Anh, bao gồm việc lần đầu giành cúp Louis Vuitton và 2 lần đánh bại đội đương kim vô địch trong các trận chung kết sau 90 năm".

INEOS bổ nhiệm Dave Endean làm Giám đốc điều hành của đội, và sẽ cùng Giám đốc kỹ thuật Mercedes F1, James Allison - nhân vật quan trọng trong việc tích hợp công nghệ F1 vào thiết kế du thuyền, dẫn dắt đội đua INEOS Britannia trong hành trình tìm vinh quang ở America's Cup lần thứ 38.

America's Cup là một cuộc đua thuyền buồm và môn thể thao quốc tế lâu đời nhất vẫn còn hoạt động. Giải America's Cup được tổ chức giữa nhà đương kim vô địch và một đội thách đấu.

Những năm gần đây, có nhiều đội thách đấu hơn. Khi ấy, các đội thách đấu sẽ phải đua với nhau để tranh cúp Louis Vuitton. Đội thắng cúp Louis Vuitton sẽ giành quyền trở thành đội thách đấu duy nhất tại America's Cup.

Tập đoàn INEOS là đồng sở hữu MU, đồng thời là chủ CLB Lausanne-Sport tại giải VĐQG Thụy Sĩ và Nice tại Ligue 1. Ngoài bóng đá, INEOS còn sở hữu đội đua xe đạp INEOS Grenadiers, đội bóng bầu dục All Blacks của New Zealand, đội đua thuyền Ineos Britannia và có hợp đồng tài trợ với Mercedes AMG F1.

