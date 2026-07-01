Cảnh tượng gây sốc khi Mexico phá lời nguyền 40 năm ở World Cup

Tuy nhiên, cảnh chen chúc của hàng chục nghìn người trên đường phố đã khiến 3 người thiệt mạng, The New York Times đưa tin, dẫn theo thông báo của Sở Y tế Thủ đô. Cụ thể, một phụ nữ 19 tuổi và một người đàn ông 44 tuổi đã tử vong do ngạt thở. Bi kịch xảy ra tại Paseo de la Reforma và Lancaster, thuộc khu phố Colonia Juárez, khi những người vui chơi bị dồn vào một nhà vệ sinh công cộng di động. Sau đó, một phụ nữ 48 tuổi khác cũng được xác nhận tử vong do ngạt thở. "Thay mặt Chính phủ Mexico, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho họ trong thời gian khó khăn này", Ban thư ký Y tế viết.