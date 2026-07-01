Cảnh tượng gây sốc khi Mexico phá lời nguyền 40 năm ở World Cup

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Ngày 1/7, đội tuyển Mexico giành chiến thắng trận đấu loại trực tiếp World Cup, đánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 tại sân vận động Azteca tráng lệ trước 80.824 khán giả. Sau chiến thắng, đông đảo người hâm mộ đã đổ về trung tâm thủ đô Mexico City để ăn mừng. Hàng chục nghìn người đổ xuống phố, cùng diễu hành và hò reo trước thành tích của El Tri.
Lễ ăn mừng diễn ra sau khi Mexico giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp FIFA World Cup kể từ năm 1986, đưa đội đồng chủ nhà vào vòng 16 đội. Theo ước tính của chính quyền, hơn 1 triệu người đã tập trung trên đường phố Mexico City, chủ yếu xung quanh tượng đài Thiên thần Độc lập, The Guardian đưa tin.
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Tại Los Angeles (Mỹ), người hâm mộ Mexico cũng tập trung ăn mừng tại buổi xem trận đấu ở Boyle Heights. Giữa màu xanh truyền thống, fan bóng đá hò reo cuồng nhiệt, nâng ly chúc mừng thành tích của đội bóng quê nhà.
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Từ năm 1994 đến năm 2018, Mexico không thắng được trận nào ở vòng loại trực tiếp World Cup. Vào năm 2022, họ thậm chí không vượt qua được vòng bảng - thành tích tệ nhất của đội tuyển này tại World Cup kể từ năm 1978. "Mang lại niềm vui cho người hâm mộ là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với chúng tôi", huấn luyện viên đội tuyển Mexico, Javier Aguirre, phát biểu sau chiến thắng.
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Nhờ thể thức World Cup mở rộng với 48 đội tham gia, vòng đấu loại trực tiếp gồm 32 đội và lợi thế sân nhà cực lớn, Mexico đã đạt được mục tiêu tưởng chừng như bất khả thi. Sau 40 năm, những fan trung thành của EI Tri đã được tận hưởng niềm vui ngọt ngào.
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Trên đường phố, mọi người cùng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc hòa vào nhau giữa màu cờ sắc áo.
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Tuy nhiên, cảnh chen chúc của hàng chục nghìn người trên đường phố đã khiến 3 người thiệt mạng, The New York Times đưa tin, dẫn theo thông báo của Sở Y tế Thủ đô. Cụ thể, một phụ nữ 19 tuổi và một người đàn ông 44 tuổi đã tử vong do ngạt thở. Bi kịch xảy ra tại Paseo de la Reforma và Lancaster, thuộc khu phố Colonia Juárez, khi những người vui chơi bị dồn vào một nhà vệ sinh công cộng di động. Sau đó, một phụ nữ 48 tuổi khác cũng được xác nhận tử vong do ngạt thở. "Thay mặt Chính phủ Mexico, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho họ trong thời gian khó khăn này", Ban thư ký Y tế viết.
Thầy trò HLV Javier Aguirre sẽ thi đấu thêm một trận nữa tại chính thành phố của mình, có thể đối đầu Anh hoặc CHDC Congo. EI Tri chỉ còn một bước nữa để có thể chạm tới thành tích tốt nhất của họ tại World Cup trong quá khứ - lọt vào tứ kết năm 1970 và 1986.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.