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Đời sống

Cận cảnh đôi mắt 'thấu hồng trần' của HLV Ancelotti

  • Thứ tư, 1/7/2026 13:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự điềm tĩnh khi Brazil chiến thắng Nhật Bản tại vòng 1/16 phản ánh phẩm chất, phong cách của chiến lược gia Ancelotti - người được mệnh danh "bố già" hay "bậc thầy tâm lý".

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Trong trận đấu gay cấn giữa Brazil và Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026, hình ảnh điềm tĩnh của HLV Carlo Ancelotti trở thành tâm điểm chú ý. Giữa những diễn biến căng thẳng, từ khi đội bóng Samurai xanh dẫn trước, cho đến khi Selecao cầm hòa và cuối cùng Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút cuối, chiến lược gia người Italy không đổi sắc mặt, vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh đến kỳ lạ.

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Với những người hâm mộ bóng đá nói chung và fan của HLV Ancelotti nói riêng, sự điềm tĩnh của ông khi các học trò giành tấm vé vào vòng 1/8 FIFA World Cup không phải điều khó hiểu. Đó vốn là phong cách quen thuộc của nhà cầm quân 67 tuổi. Lão tướng Ancelotti được ví là "bậc thầy chiến thuật". Từ khi còn dẫn dắt Real Madrid, ông rất ít khi phản ứng sau mỗi bàn thắng. Năm 2021, thời cầm quân ở Everton, khi Bernard ghi bàn quyết định vào lưới Tottenham trong hiệp phụ FA Cup để giành chiến thắng 5-4, Ancelotti vẫn điềm nhiên thổi cốc cà phê thay vì lao ra ăn mừng. Hình ảnh ấy sau đó lan truyền, trở thành meme suốt một thời gian.

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Những điều chỉnh suốt trận đấu của HLV Ancelotti minh chứng cho biệt danh "bố già" mà giới chuyên môn và người hâm mộ thường gọi ông. Vị chiến lược gia cũng rất thấu hiểu các học trò của mình.

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Sau chiến thắng trước Nhật Bản, trung vệ Gabriel Magalhaes đã trả lời truyền thông rằng: "HLV luôn truyền cho chúng tôi sự điềm tĩnh. Trong giờ nghỉ, ông ấy chỉ nhắc cả đội phải giữ cái đầu lạnh. Chúng tôi hiểu đây là một trận đấu dài và cuối cùng đã được đền đáp". Cả khi liên tục bị gây áp lực với những câu hỏi về Neymar, Ancelotti cũng giữ bình thản.
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Bên cạnh chuyên môn, HLV còn nổi tiếng là "quý ông ngoài đường pitch". Ông thay đổi phong cách tùy thuộc bối cảnh từng giải đấu. Trong trận đấu gần nhất, ông diện bộ vest đen 3 mảnh đầy lịch lãm, giống như đang tham dự một sự kiện giải trí hơn là một trận thể thao căng thẳng.

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Vị chiến lược gia Italy cũng quen thuộc với những trang phục trang trọng, suit được may đo riêng, giày da sáng bóng và thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Trang phục HLV Ancelotti diện khi cùng đội tuyển Brazil hạ cánh tại New Jersey (Mỹ) hôm 2/6.
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Sự nghiệp huấn luyện của Ancelotti bắt đầu vào những năm 1990: ông tạo dấu ấn tại giải đấu hàng đầu Serie A, khi dẫn dắt Parma ở mùa giải 1996/1997, đạt được vị trí thứ hai đáng chú ý và giành được một suất tham dự Champions League.

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Đến hiện tại, ông là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Sự nghiệp của ông nổi bật với kỷ lục 5 lần vô địch UEFA Champions League và là HLV duy nhất đăng quang ở cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, bao gồm Serie A (AC Milan), Premier League (Chelsea), Ligue 1 (Paris Saint-Germain), Bundesliga (Bayern Munich) và La Liga (Real Madrid).
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Ảnh: Reuters

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