Cận cảnh đôi mắt 'thấu hồng trần' của HLV Ancelotti

Với những người hâm mộ bóng đá nói chung và fan của HLV Ancelotti nói riêng, sự điềm tĩnh của ông khi các học trò giành tấm vé vào vòng 1/8 FIFA World Cup không phải điều khó hiểu. Đó vốn là phong cách quen thuộc của nhà cầm quân 67 tuổi. Lão tướng Ancelotti được ví là "bậc thầy chiến thuật". Từ khi còn dẫn dắt Real Madrid, ông rất ít khi phản ứng sau mỗi bàn thắng. Năm 2021, thời cầm quân ở Everton, khi Bernard ghi bàn quyết định vào lưới Tottenham trong hiệp phụ FA Cup để giành chiến thắng 5-4, Ancelotti vẫn điềm nhiên thổi cốc cà phê thay vì lao ra ăn mừng. Hình ảnh ấy sau đó lan truyền, trở thành meme suốt một thời gian.