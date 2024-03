Cạnh tranh hấp dẫn ở phân khúc sedan hạng sang tầm giá 2-3 tỷ đồng

Phân khúc sedan hạng sang trong tầm giá này có khá nhiều lựa chọn. Bên cạnh những thương hiệu đến từ châu Âu, thị trường vẫn có những lựa chọn từ châu Á.

Dù không phải là phân khúc sôi động, nhóm sedan hạng sang tầm giá 2- 3 tỷ đồng vẫn được các hãng lẫn một nhóm khách hàng nhất định quan tâm. Trong vài năm gần đây, phân khúc này nhận được không ít sự đổi mới với các phiên bản nâng cấp lẫn phiên bản điện hóa.

Dưới đây là những lựa chọn sedan hạng sang đáng cân nhắc trong tầm giá 2- 3 tỷ đồng .

BMW 5-Series (1,83- 2,89 tỷ đồng )

BMW 5-Series là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến phân khúc này. Tại thị trường Việt Nam, 5-Series được phân phối chính hãng thuộc thế hệ thứ 7 với phiên bản nâng cấp mới nhất được giới thiệu vào đầu quý II/2021.

Thaco mở bán 5-Series với 2 phiên bản là 520i và 530i M Sport. Xe có những điểm nhấn bên ngoài như hệ thống đèn BMW Laserlight, la-zăng kích thước 17-19 inch tùy theo phiên bản và gói nâng cấp... Khoang lái của 5-Series có màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số BMW Live Cockpit Professional cùng kích thước, lẫy chuyển số sau vô lăng...

Về sức mạnh, dòng xe này được trang bị động cơ 2.0L tăng áp kép. Đối với bản 520i, sức mạnh đầu ra đạt mức 184 mã lực và 290 Nm. Trên phiên bản 530i M Sport, khối động này cho ra công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Thế hệ thứ 8 của 5-Series (G60) được giới thiệu toàn cầu vào cuối năm ngoái, nhiều khả năng Thaco sẽ sớm phân phối dòng xe này đến khách hàng Việt Nam. Bên cạnh những thay đổi về kiểu dáng, 5-Series thế hệ mới còn có thêm phiên bản hybrid nhẹ, hybrid cắm sạc cũng như biến thể chạy điện BMW i5.

Mercedes-Benz E-Class (1,88- 2,88 tỷ đồng )

E-Class là dòng sedan hiếm hoi trong phân khúc được lắp ráp tại Việt Nam. Vào thời điểm ra mắt tại Việt Nam, E-Class 2021 là mẫu xe đầu tiên của Mercedes-Benz áp dụng ngôn ngữ thiết kế với những chi tiết đáng chú ý gồm cụm đèn chiếu sáng mới, đèn định vị ban ngày với thiết kế hình móc câu, cụm đèn hậu được tạo nên từ nhiều mảng LED nối tiếp nhau.

Trên phiên bản cao nhất E 300 AMG, xe có thêm những trang tăng tính thể thao như lưới tản nhiệt dạng 3D, la-zăng hợp kim AMG 19 inch, ống xả kép... Khoang lái có vô lăng thể thao với cụm điều chỉnh dày đặt phím bấm, màn hình kép bao gồm màn hình tốc độ và màn hình trung tâm...

Về sức mạnh, phiên bản cao nhất của E-Class dùng động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 9 cấp.

Mercedes-Benz Việt Nam đang phân phối E-Class với 3 phiên bản gồm E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Giá bán khởi điểm 1,88 tỷ đồng cho bản E 180 và cao nhất 2,88 tỷ đồng đối với E 300 AMG.

Đầu năm nay, E-Class thế hệ mới đã xuất hiện tại Singapore, khả năng cao Mercedes-Benz Việt Nam sẽ sớm giới thiệu E-Class mới nhằm tạo sức ép trước đối thủ trực tiếp là BMW 5-Series cũng như Audi A6.

Audi A6 ( 2,42 tỷ đồng )

Audi A6 thế hệ mới nhất được phân phối tại Việt Nam từ tháng 7/2020. Trước đó, mẫu xe này đã được hãng giới thiệu ở Vietnam Motor Show 2019.

So với đời cũ, Audi A6 mới có điểm mạnh khi mở rộng kích thước chiều rộng, chiều dài lẫn chiều cao, điều này đồng nghĩa không gian bên trong trở nên thoáng đãng hơn. Kích thước tổng thể của mẫu xe này đạt 4.941 x 2.110 x 1.457 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.932 mm.

Những trang bị đáng chú ý ở phần ngoại thất của A6 gồm hệ thống đèn LED ma trận, mâm 18 inch cũng như hệ thống đèn hậu phía sau tích hợp đèn báo rẽ. Bước vào bên trong, xe sử dụng chất liệu da thật lẫn da nhân tạo, điều hòa tự động 4 vùng, đèn nội thất 30 màu...

Audi trang bị cho A6 động cơ 2.0L tăng áp có công nghệ mild-hybrid. Khối động cơ này sản sinh công suất 245 mã lực tại dải vòng tua 5.000-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại dải vòng tua 1.600-4.300 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây.

Lexus IS (2,49- 2,83 tỷ đồng )

Dòng sedan nhỏ nhất của Lexus được đưa trở lại Việt Nam từ đầu năm 2021, đây có thể xem là đại diện hiếm hoi của châu Á trong phân khúc này. Bước sang năm 2022, dòng IS gây bất ngờ khi có thêm phiên bản F Sport, nâng số lượng phiên bản Lexus IS bán ra trong nước lên con số 3.

Dù không tạo được nhiều tiếng vang như các mẫu xe của Audi, BMW hay Mercedes-Benz, Lexus IS vẫn có những điểm mạnh riêng như tùy chọn động cơ hybrid - trang bị từng là độc nhất phân khúc trước khi có sự xuất hiện của Volvo S90 Recharge cách đây vài ngày. Kiểu dáng của IS đi theo hướng trẻ trung và thể thao, tạo sự khác biệt so với 2 dòng xe "đàn anh" ES và LS.

Phiên bản IS 300 và IS 300 F Sport cùng sử dụng động cơ 2.0L tăng áp mạnh 241 mã lực và 350 Nm. Phiên bản hybrid IS 300h kết hợp động cơ xăng 2.5L và motor điện, sản sinh công suất 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm.

Lexus Việt Nam hiện phân phối dòng IS với các phiên bản 300 Luxury, 300 F Sport và 300h, giá bán lần lượt 2,49 tỷ, 2,79 tỷ và 2,83 tỷ đồng . Trước đây, Lexus IS còn có bản 300 Standard, tuy nhiên phiên bản này đã ngừng phân phối.

Volvo S90 (2,32- 2,89 tỷ đồng )

S90 là dòng sedan đầu bảng của thương hiệu Volvo. Hiện tại, S90 đang được phân phối với 2 phiên bản là S90 và S90 Recharge. Trong đó phiên bản Recharge vừa được Volvo giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Volvo S90 bán tại Việt Nam thuộc biến thể kéo dài trục cơ sở LWB. Xe có kích thước tổng thể 5.090 x 1.895 x 1.438 mm, chiều dài cơ sở 3.061 mm. Nếu đặt cạnh các đối thủ như E-Class hay 5-Series, Volvo S90 hoàn toàn có lợi thế hơn về kích thước.

Kiểu dáng của S90 đi theo hướng lịch lãm và có phần trầm tính, điều này tạo sự khác biệt với phần còn lại trong phân khúc. Ở phiên bản Recharge vừa được ra mắt, xe vẫn giữ nguyên nét thiết kế này và chỉ có một vài thay đổi bên ngoài gồm kiểu dáng la-zăng mới và bổ sung thêm cổng sạc. Nội thất gần như không có sự khác biệt giữa 2 phiên bản.

Động cơ trên Volvo S90 là loại B6 gồm động cơ xăng 2.0L siêu nạp và một motor điện hỗ trợ, sản sinh mức công suất 300 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Đối với S90 Recharge, xe dùng động cơ T8 I4 2.0L với tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709 Nm. Trong nhóm xe sang giá dưới 3 tỷ đồng , S90 Recharge có hiệu năng vượt trội so với các đối thủ.

Giá bán của Volvo S90 tại Việt Nam là 2,32 tỷ đồng , trong khi phiên bản S90 Recharge là 2,89 tỷ đồng . Mức giá của S90 Recharge ngang với mẫu SUV XC60 Recharge.

Với đa dạng các mẫu xe và phiên bản từ nhiều thương hiệu lớn khác nhau, khách hàng yêu thích những mẫu sedan sang trọng có khá nhiều lựa chọn hấp dẫn tại Việt Nam. Nhóm xe này hiện chịu sự cạnh tranh lớn bởi các mẫu xe gầm cao do xu hướng chung của thế giới, nhưng nó vẫn có những ưu điểm vượt trội về khả năng vận hành và được không ít người lựa chọn sử dụng hàng ngày.