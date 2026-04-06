Cảnh sát đang xem xét bắt giữ ông chủ của BTS

Bang Si Hyuk - ông chủ của BTS - bị điều tra từ giữa 2025 vì nghi vấn giao dịch gian lận và không công bằng trong quá trình niêm yết công ty lên sàn chứng khoán.

Ngày 6/4, tờ Edaily đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đang xem xét lệnh bắt giữ đối với Bang Si Hyuk - CEO của HYBE.

Theo cảnh sát Seoul, vụ án xoay quanh cáo buộc “gian lận thương mại” liên quan đến Bang Si Hyuk đã bước vào giai đoạn cuối. Giới chức cho biết việc xem xét pháp lý “gần như đã hoàn tất”. Đồng nghĩa phán quyết có thể được đưa ra sớm hơn dự kiến.

Ủy viên Park tuyên bố: "Việc xem xét pháp lý gần như đã hoàn tất. Chúng tôi tin có thể sẽ đưa ra kết luận trong tương lai không xa". Khi được hỏi về khả năng xin lệnh bắt giữ với Bang Si Hyuk, ông trả lời: "Chúng tôi cũng đang xem xét điều đó”.

Giữa 2025, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) yêu cầu công tố viên điều tra Bang Si Hyuk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn giải trí HYBE. Bang Si Hyuk bị nghi giao dịch gian lận và không công bằng trong quá trình chuẩn bị niêm yết công ty lên sàn chứng khoán.

Theo nguồn tin từ ngành tài chính Hàn Quốc thời điểm đó, ông Bang bị cáo buộc cố tình đưa ra thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư vào năm 2019. Cụ thể, ông khẳng định HYBE (lúc đó là Big Hit Entertainment) “không có kế hoạch IPO (PV: Chào bán công khai lần đầu)”, đồng thời đề nghị họ bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân (PEF) do người quen của ông sáng lập.

Tuy nhiên, trong cùng thời điểm, HYBE lại bí mật thực hiện các bước cần thiết để niêm yết, bao gồm việc ký hợp đồng kiểm toán bắt buộc cho IPO với công ty Hanyoung.

HYBE hiện là một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Tập đoàn do Bang Si Hyuk sáng lập và phát triển. Từ công ty nhỏ là Big Hit Entertainment cùng thành công của BTS, Bang đã xây dựng nên một đế chế. Hiện tập đoàn này có rất nhiều công ty con, quản lý nhiều nhóm nhạc hàng đầu như BTS, ILLIT, Seventeen…