Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Cảnh sát đang xem xét bắt giữ ông chủ của BTS

  Thứ hai, 6/4/2026 22:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bang Si Hyuk - ông chủ của BTS - bị điều tra từ giữa 2025 vì nghi vấn giao dịch gian lận và không công bằng trong quá trình niêm yết công ty lên sàn chứng khoán.

Ngày 6/4, tờ Edaily đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đang xem xét lệnh bắt giữ đối với Bang Si Hyuk - CEO của HYBE.

Theo cảnh sát Seoul, vụ án xoay quanh cáo buộc “gian lận thương mại” liên quan đến Bang Si Hyuk đã bước vào giai đoạn cuối. Giới chức cho biết việc xem xét pháp lý “gần như đã hoàn tất”. Đồng nghĩa phán quyết có thể được đưa ra sớm hơn dự kiến.

Vụ điều tra liên quan đến Bang Si Hyuk sắp đi đến hồi kết. Ảnh: Edaily.

Ủy viên Park tuyên bố: "Việc xem xét pháp lý gần như đã hoàn tất. Chúng tôi tin có thể sẽ đưa ra kết luận trong tương lai không xa". Khi được hỏi về khả năng xin lệnh bắt giữ với Bang Si Hyuk, ông trả lời: "Chúng tôi cũng đang xem xét điều đó”.

Giữa 2025, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) yêu cầu công tố viên điều tra Bang Si Hyuk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn giải trí HYBE. Bang Si Hyuk bị nghi giao dịch gian lận và không công bằng trong quá trình chuẩn bị niêm yết công ty lên sàn chứng khoán.

Theo nguồn tin từ ngành tài chính Hàn Quốc thời điểm đó, ông Bang bị cáo buộc cố tình đưa ra thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư vào năm 2019. Cụ thể, ông khẳng định HYBE (lúc đó là Big Hit Entertainment) “không có kế hoạch IPO (PV: Chào bán công khai lần đầu)”, đồng thời đề nghị họ bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân (PEF) do người quen của ông sáng lập.

Tuy nhiên, trong cùng thời điểm, HYBE lại bí mật thực hiện các bước cần thiết để niêm yết, bao gồm việc ký hợp đồng kiểm toán bắt buộc cho IPO với công ty Hanyoung.

HYBE hiện là một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Tập đoàn do Bang Si Hyuk sáng lập và phát triển. Từ công ty nhỏ là Big Hit Entertainment cùng thành công của BTS, Bang đã xây dựng nên một đế chế. Hiện tập đoàn này có rất nhiều công ty con, quản lý nhiều nhóm nhạc hàng đầu như BTS, ILLIT, Seventeen…

Minh Hạo

BTS BTS HYBE Bang Si Hyuk

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Đọc tiếp

Nam rapper bien mat suot 6 nam hinh anh

Nam rapper biến mất suốt 6 năm

06:19 5/4/2026 06:19 5/4/2026

0

One đã dừng hoạt động suốt 6 năm qua. Sự vắng bóng của nam rapper đang gây thắc mắc trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

'Hat nhep khong chi la lua doi khan gia' hinh anh

'Hát nhép không chỉ là lừa dối khán giả'

08:00 5/4/2026 08:00 5/4/2026

0

Các ca sĩ như Thảo Trang, Thiên Vương cho rằng hát nhép là "cực hình". Họ ủng hộ quy định siết chặt kỷ cương mới đây của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý