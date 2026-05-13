Cảnh sát 141 tóm gọn 2 'quái xế' cất giấu súng hoa cải

|
Công an thu giữ tang vật. Ảnh: Tiền Phong.
Trước đó, khoảng 21h50 ngày 12/5, tổ công tác Y15 - 141 Công an TP Hà Nội tuần tra trên tuyến đường Lý Thánh Tông (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến phố Lý Thánh Tông - Trâu Quỳ - Ngô Xuân Quảng...
Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tại ngã tư đèn xanh - đèn đỏ Ngô Xuân Quảng - Nguyễn Văn Linh.
Làm việc với tổ công tác, đối tượng Nguyễn Gia Bảo V (trú xã Phù Đổng, Hà Nội) - điều khiển xe máy BKS 29L1 - 483.XX - cho biết đang cất giấu khẩu súng hơi bắn đạn chì tại nhà, và khẩu súng bắn đạn hoa cải ở nhà do Trần Đức Thái D. (trú cùng xã).
Tổ công tác thu giữ 2 khẩu súng trên cùng 1 vỏ đạn ghém đã qua sử dụng, 4 viên đạn ghém chưa sử dụng.
Ngoài ra, các đối tượng tự giao nộp 1 gậy sắt gắn dao dài khoảng 2,3m, 1 dao (dạng dao bầu), 2 gậy rút ba khúc bằng kim loại.
Hiện, tổ công tác phối hợp cơ quan Công an sở tại để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.