Cảnh ngổn ngang tại trường học Gia Lai, Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử

Trận lũ bất ngờ vào sáng 19/11 khiến nhiều trường học tại Gia Lai bị ngập sâu, nhiều thiết bị dạy và học hư hỏng nặng. Ngay khi nước rút, dưới sự chỉ đạo của Quân khu 5, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng hỗ trợ các cơ sở giáo dục thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, khôi phục điều kiện dạy và học. Ảnh: Man Đức Dũng.
Từ sáng sớm, nhiều cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đã có mặt, phối hợp cùng giáo viên trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước) thu dọn lớp học, khơi thông cống rãnh, di chuyển bàn ghế đến nơi khô ráo. Ảnh: Man Đức Dũng.
Sau đợt lũ lớn, sân trường THCS Trần Bá phủ bùn dày, nhiều phòng học ngập đến 2 m, khiến bàn ghế, hồ sơ và đồ dùng hư hỏng nặng. Dù nhà trường đã chủ động kê cao tài liệu, nước lên quá nhanh khiến nhiều vật dụng không kịp di dời. Ảnh: Man Đức Dũng.
Nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, trường đã được dọn sạch, sớm ổn định để đón trẻ trở lại trường. Hiệu trưởng Hồ Thị Minh Phụng chia sẻ rằng nếu chỉ trông chờ vào giáo viên, công tác dọn dẹp sẽ mất nhiều thời gian vì nhiều người còn dọn dẹp nhà cửa. Nhờ bộ đội hỗ trợ kịp thời, nhà trường mới nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Ảnh: Man Đức Dũng.
Cũng trong ngày 21/11, trường iSchool Quy Nhơn được hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 1 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) hỗ trợ tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ. Trận lũ lớn khiến khu vực tầng một của trường bị ảnh hưởng, bàn ghế, sách vở của học sinh đều ngập trong bùn. Các cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên trường đã lau dọn phòng học, bàn ghế, nhưng, nhưng nhiều sách vở của học sinh bị hư hại đáng kể do ngâm nước quá lâu. Ảnh: Quốc Tú.
Trước đó, vào sáng 20/11, theo đề nghị của Đảng ủy và UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa đã huy động lực lượng hỗ trợ trường Mẫu giáo Hoa Phượng khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng giáo viên quét dọn, rửa sân, sắp xếp bàn ghế và bố trí lại các khu vực hoạt động để trường sớm ổn định, chuẩn bị đón trẻ trở lại. Ảnh: UcKieu GiaLai.
Hoạt động được chỉ đạo trực tiếp bởi bà Lê Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường, và ông Nguyễn Văn Long, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHPTKV 5 - Ayun Pa, người phụ trách lực lượng tham gia hỗ trợ. Theo nhà trường, trận lũ vừa qua khiến khuôn viên bị ngập bùn đất, nhiều hạng mục cần được dọn dẹp khẩn trương để bảo đảm an toàn cho học sinh. Ảnh: UcKieu GiaLai.
Trong khi đó, tại Đắk Lắk, đoàn hỗ trợ của trường THPT Trần Hưng Đạo đã mang nhu yếu phẩm vào thôn Ea Khiêm, khu vực bị chia cắt bởi mưa lũ từ ngày 17/11. chiều 20/11, đoàn tiếp tục mang nhu yếu phẩm của các nhà tài trợ đến các hộ dân và gia đình học sinh đang bị chia cắt tại các thôn Yang Hăn, buôn Tơng Rang B và khu vực Cầu Suối Lạnh. Thầy Dương Xuân Vỹ, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ ngày 17/11, mưa lũ khiến 11 học sinh của trường trú tại thôn Yang Hăn và Ea Hăn không thể về nhà. Nhà trường đã bố trí khu bán trú an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt từ nguồn tài trợ và cử giáo viên túc trực để các em yên tâm ở lại. Ảnh: Báo Đắk Lắk.
