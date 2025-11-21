Cảnh ngổn ngang tại trường học Gia Lai, Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, đoàn hỗ trợ của trường THPT Trần Hưng Đạo đã mang nhu yếu phẩm vào thôn Ea Khiêm, khu vực bị chia cắt bởi mưa lũ từ ngày 17/11. chiều 20/11, đoàn tiếp tục mang nhu yếu phẩm của các nhà tài trợ đến các hộ dân và gia đình học sinh đang bị chia cắt tại các thôn Yang Hăn, buôn Tơng Rang B và khu vực Cầu Suối Lạnh. Thầy Dương Xuân Vỹ, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ ngày 17/11, mưa lũ khiến 11 học sinh của trường trú tại thôn Yang Hăn và Ea Hăn không thể về nhà. Nhà trường đã bố trí khu bán trú an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt từ nguồn tài trợ và cử giáo viên túc trực để các em yên tâm ở lại. Ảnh: Báo Đắk Lắk.