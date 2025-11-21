Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Cảnh ngổn ngang tại trường học Gia Lai, Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử

  • Thứ sáu, 21/11/2025 18:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nước rút, giáo viên cùng các cán bộ, chiến sĩ tại nhiều trường học nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại lớp.

tran lu lich su anh 1

Trận lũ bất ngờ vào sáng 19/11 khiến nhiều trường học tại Gia Lai bị ngập sâu, nhiều thiết bị dạy và học hư hỏng nặng. Ngay khi nước rút, dưới sự chỉ đạo của Quân khu 5, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng hỗ trợ các cơ sở giáo dục thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, khôi phục điều kiện dạy và học. Ảnh: Man Đức Dũng.
tran lu lich su anh 2

Từ sáng sớm, nhiều cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đã có mặt, phối hợp cùng giáo viên trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước) thu dọn lớp học, khơi thông cống rãnh, di chuyển bàn ghế đến nơi khô ráo. Ảnh: Man Đức Dũng.
tran lu lich su anh 3

Sau đợt lũ lớn, sân trường THCS Trần Bá phủ bùn dày, nhiều phòng học ngập đến 2 m, khiến bàn ghế, hồ sơ và đồ dùng hư hỏng nặng. Dù nhà trường đã chủ động kê cao tài liệu, nước lên quá nhanh khiến nhiều vật dụng không kịp di dời. Ảnh: Man Đức Dũng.
tran lu lich su anh 4

Nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, trường đã được dọn sạch, sớm ổn định để đón trẻ trở lại trường. Hiệu trưởng Hồ Thị Minh Phụng chia sẻ rằng nếu chỉ trông chờ vào giáo viên, công tác dọn dẹp sẽ mất nhiều thời gian vì nhiều người còn dọn dẹp nhà cửa. Nhờ bộ đội hỗ trợ kịp thời, nhà trường mới nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Ảnh: Man Đức Dũng.
tran lu lich su anh 5

Cũng trong ngày 21/11, trường iSchool Quy Nhơn được hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 1 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) hỗ trợ tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ. Trận lũ lớn khiến khu vực tầng một của trường bị ảnh hưởng, bàn ghế, sách vở của học sinh đều ngập trong bùn. Các cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên trường đã lau dọn phòng học, bàn ghế, nhưng, nhưng nhiều sách vở của học sinh bị hư hại đáng kể do ngâm nước quá lâu. Ảnh: Quốc Tú.
tran lu lich su anh 6

Trước đó, vào sáng 20/11, theo đề nghị của Đảng ủy và UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa đã huy động lực lượng hỗ trợ trường Mẫu giáo Hoa Phượng khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng giáo viên quét dọn, rửa sân, sắp xếp bàn ghế và bố trí lại các khu vực hoạt động để trường sớm ổn định, chuẩn bị đón trẻ trở lại. Ảnh: UcKieu GiaLai.
tran lu lich su anh 7

Hoạt động được chỉ đạo trực tiếp bởi bà Lê Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường, và ông Nguyễn Văn Long, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHPTKV 5 - Ayun Pa, người phụ trách lực lượng tham gia hỗ trợ. Theo nhà trường, trận lũ vừa qua khiến khuôn viên bị ngập bùn đất, nhiều hạng mục cần được dọn dẹp khẩn trương để bảo đảm an toàn cho học sinh. Ảnh: UcKieu GiaLai.
tran lu lich su anh 8

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, đoàn hỗ trợ của trường THPT Trần Hưng Đạo đã mang nhu yếu phẩm vào thôn Ea Khiêm, khu vực bị chia cắt bởi mưa lũ từ ngày 17/11. chiều 20/11, đoàn tiếp tục mang nhu yếu phẩm của các nhà tài trợ đến các hộ dân và gia đình học sinh đang bị chia cắt tại các thôn Yang Hăn, buôn Tơng Rang B và khu vực Cầu Suối Lạnh. Thầy Dương Xuân Vỹ, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ ngày 17/11, mưa lũ khiến 11 học sinh của trường trú tại thôn Yang Hăn và Ea Hăn không thể về nhà. Nhà trường đã bố trí khu bán trú an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt từ nguồn tài trợ và cử giáo viên túc trực để các em yên tâm ở lại. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.

Bức ảnh thầy cô giáo ở Gia Lai gây xúc động mạnh

Với nhiều giáo viên ở Gia Lai, ngày 20/11 năm nay khác lạ hơn mọi năm. Không có lễ tổ chức, hoa tươi chúc mừng, các thầy cô tập trung toàn lực lo cho những học sinh đang mắc kẹt vì lũ lớn.

25:1478 hôm qua

Ngay Nha giao khong hoa cua nganh giao duc TP.HCM hinh anh

Ngày Nhà giáo không hoa của ngành giáo dục TP.HCM

08:17 17/11/2025 08:17 17/11/2025

0

Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều trường ở TP.HCM gửi thư ngỏ bày tỏ mong muốn không nhận hoa và thay vào đó là ủng hộ học sinh khó khăn và đồng bào vùng lũ.

Hoc tro ganh thit, ca, rau tang co giao ngay 20/11 hinh anh

Học trò gánh thịt, cá, rau tặng cô giáo ngày 20/11

3 giờ trước 17:02 21/11/2025

0

Thịt ba chỉ, cá, gà, bí đỏ, rau cải mèo, nải chuối..., đó là những món quà mà học sinh lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) mang đến lớp tặng cô giáo.

Thái An

trận lũ lịch sử Đắk Lắk Gia Lai mưa lũ lịch sử mưa lũ gia lai lũ lớn đắk lắk

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý