Cảnh Messi 'cực chill' trước bán kết gây sốt mạng

Khoảnh khắc Lionel Messi ngồi thư giãn trên băng ghế tại sân tập trước trận bán kết được chia sẻ khắp các diễn đàn khiến fan thích thú.

Khoảnh khắc Messi ngồi 'chill' trước trận bán kết gây sốt mạng Trước trận đấu quan trọng, đội trưởng tuyển Argentina thể hiện tâm lý thoải mái khiến fan thích thú.

Tuyển Argentina sắp sửa bước vào trận đấu quan trọng với tuyển Anh trong khuôn khổ bán kết FIFA World Cup 2026, ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Ngày 15/7, trong buổi tập cuối trước bán kết, hình ảnh đội trưởng siêu sao Lionel Messi ngồi thư giãn trên băng ghế bên cạnh sân tập được lan truyền, thu hút lượng tương tác lớn.

Trong các hình ảnh viral, Messi ngồi yên lặng, đưa mắt quan sát xung quanh trong khi một số đồng đội và thành viên ban huấn luyện bước qua anh. Siêu sao 39 tuổi thoải mái nhai kẹo cao su, gương mặt không biểu lộ nét căng thẳng.

Trên trang Instagram có hơn 5 triệu người theo dõi của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cũng chia sẻ lại khoảnh khắc vị đội trưởng "ngồi chill", dường như đang lặng lẽ quan sát đồng đội Rodrigo De Paul đại diện trả lời phỏng vấn trước truyền thông.

Khoảnh khắc Messi thoải mái trước trận bán kết lan truyền khắp MXH.

Yoana Don - nữ MC truyền hình kiêm nhà báo thể thao nổi tiếng của Argentina - cũng chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc hài hước của "Goat" do đội ngũ của mình ghi lại trong buổi tập trước trận bán kết.

"Dù ngày mai kết quả có thế nào, tôi hy vọng anh sẽ đón nhận nó với sự bình tĩnh như vậy. Với sự thanh thản của một người đã cống hiến tất cả cho đất nước. Người đã đưa màu cờ sắc áo của chúng ta trở lại ánh hào quang của thế giới, người đã chạm đến trái tim của mọi người không chỉ bằng kỹ năng rê bóng mà còn bằng lòng nhân ái mà chỉ những người vĩ đại như anh mới có thể đem lại", nhà báo viết.

Trên mạng xã hội, fan hâm mộ hài hước bình luận về phong thái của El Pulga: "Sắp đá bán kết rồi mà sao anh tôi chill quá", "Đừng coi thường, nhìn vậy chứ Messi đang rèn luyện 'quét map' đấy", "Anh tôi đó, trên sân thì đi bộ, lúc tập thì ngồi chơi, thế mà đang tranh Vua phá lưới", "Không có bóng trước mặt là Messi lại trở về với thiết lập thơ thẩn ngay, dễ thương quá".

Lần thứ 6 tham dự World Cup, Messi lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu với nhãn quan chiến thuật đáng gờm. Tiền đạo 39 tuổi là cầu thủ đi bộ nhiều nhất trên sân nhưng cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất.

Messi và Kylian Mbappe hiện cùng có 8 bàn thắng.

Rạng sáng 16/7, Messi sẽ lần đầu đối đầu tuyển Anh. Trước trận bán kết World Cup 2026, nhiều chuyên gia xứ sương mù tin "Tam sư" có thể chặn đứng Messi và nhà đương kim vô địch. Nhưng lịch sử cho thấy các đội bóng Anh hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả khi để số 10 Argentina có cơ hội.

Messi được kỳ vọng sẽ là người giúp Argentina có thêm cúp vô địch World Cup.

Trong gần hai thập kỷ chinh chiến tại Champions League, Messi là nỗi ám ảnh với các CLB Anh. Anh ghi 27 bàn và có 6 kiến tạo sau 36 lần đối đầu những đại diện Premier League, trung bình cứ 1,09 trận lại góp dấu giày vào một bàn thắng.

Argentina cũng được đánh giá là đội bóng có tinh thần đoàn kết mạnh mẽ tại World Cup, khi toàn đội đều hướng đến việc giúp El Pulga có được chiếc cúp thứ hai.

Sau mỗi trận thắng, trong màn ăn mừng trên sân cỏ và trong phòng thay đồ, đoàn quân của HLV Scaloni lại hát vang ca khúc La Cuarta Estrella (Ngôi sao thứ 4), trong đó có đoạn điệp khúc: "Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo. Argentina, tôi muốn thấy các bạn hai lần vô địch". Cách ăn mừng của đội quân "La Albiceleste" cho thấy họ yêu mến và trân trọng người hùng Messi đến mức nào.