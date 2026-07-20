Cảnh lính cứu hỏa TQ ăn cơm giữa trời mưa lan truyền khắp Internet

Liang Huan được ca ngợi vì cho thấy những điều giản dị vẫn có ý nghĩa, khi anh và đồng đội ngày đêm hỗ trợ người dân vượt qua trận lũ.

Lính cứu hỏa Trung Quốc ngồi ăn cơm giữa trời mưa.

Một lính cứu hỏa được ghi lại cảnh ăn cơm giữa cơn mưa như trút nước trong lúc nghỉ giải lao giữa ca làm nhiệm vụ cứu hộ lũ lụt ở tây nam Trung Quốc đã gây sốt mạng xã hội và khiến hàng triệu người xúc động.

Đoạn video do một người qua đường ghi lại tại thành phố Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhân vật chính là Liang Huan, lính cứu hỏa thuộc một đơn vị ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông.

Theo Guangzhou Daily, vào trưa 9/7, trong lúc tranh thủ nghỉ giữa các nhiệm vụ, Liang Huan mở hộp cơm để ăn. Tuy nhiên, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến khiến anh phải một tay giữ hộp cơm, tay còn lại liên tục lau nước mưa trên mặt.

Trong đoạn video, Liang Huan ngồi trên vài chiếc áo phao đặt bên đường. Phần thức ăn còn lại được anh đặt tạm lên một bình lớn dùng để chứa nước sạch của lực lượng cứu hỏa.

Không xa đó, nhiều lính cứu hỏa khác cũng đang ngồi nghỉ trên mặt đất, trong khi một quân nhân phát các suất cơm trưa cho lực lượng cứu hộ.

Liang Huan và các đồng đội được điều động từ Quảng Đông sang Quảng Tây để hỗ trợ người dân ứng phó với đợt lũ nghiêm trọng.

Liang Huan nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Đầu tháng 7, Quảng Tây hứng chịu trận lũ lớn do bão Maysak gây ra. Lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử. Đến hết ngày 9/7, thiên tai đã khiến 39 người thiệt mạng, 9 người mất tích và khoảng 380.000 người bị ảnh hưởng, theo thống kê của chính quyền.

Thành phố Quý Cảng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiệm vụ của đội Liang Huan là sơ tán học sinh và giáo viên tại Trường Quốc tế Dajiang ở quận Gangbei.

Sau khi vội vàng ăn vài miếng cơm, Liang Huan lập tức quay trở lại làm nhiệm vụ cứu hộ. Anh cho biết bản thân và các đồng đội đã làm việc liên tục nhiều ngày, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

"Một người dùng Internet tốt bụng đã quay lại cảnh tôi rồi chia sẻ lên mạng. Tôi không ngờ lại có nhiều người quan tâm và gửi lời chúc đến mình như vậy. Tôi vô cùng biết ơn mọi người và cảm nhận được sự ấm áp từ họ", Liang Huan chia sẻ.

Anh nói thêm: "Nếu chúng tôi có thể sơ tán người dân sớm hơn một phút thì họ sẽ an toàn hơn một phút. Dù có mệt đến đâu, tất cả đều xứng đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám trụ trên tuyến đầu cứu hộ và dốc toàn lực để bảo vệ mọi người".

Đoạn video nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng loạt bình luận ngợi khen.

"Tôi thấy xót xa khi nhìn anh ấy phải ăn cơm giữa mưa. Xin gửi lời tri ân đến những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ cứu hộ ở tuyến đầu", một người viết.

Một tài khoản khác bình luận: "Tôi đã rơi nước mắt trước chàng trai trẻ vừa đẹp trai vừa tuyệt vời này. Những lính cứu hỏa như Liang Huan là niềm tự hào của đất nước. Chúng tôi biết ơn họ và chỉ mong họ luôn bình an sau mỗi nhiệm vụ".