Cảnh khó tin trước màn so tài ở Champions League

Tập thể AS Monaco gặp sự cố hy hữu trước thềm trận ra quân Champions League gặp Club Brugge, khi chuyến bay của họ đến Bỉ bị hủy vào hôm 17/9.

Cầu thủ Monaco phải cởi trần trên máy bay.

Theo truyền thông Pháp, nguyên nhân xuất phát từ sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên máy bay. Do nhiệt độ trong khoang tăng cao, nhiều cầu thủ Monaco buộc phải cởi bỏ trang phục, ó người chỉ mặc vỏn vẹn đồ lót.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cầu thủ ngồi trong máy bay trong tình trạng “nửa kín nửa hở”, liên tục quạt tay để làm mát. Hình ảnh thậm chí còn ghi lại cảnh một số ngôi sao Monaco rời máy bay trên đường băng trong tình trạng bán khỏa thân, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Trước sự cố, HLV Adi Hutter của Monaco khẳng định an toàn của các cầu thủ là yếu tố ưu tiên hàng đầu, do đó CLB đã quyết định ở lại Pháp và sẽ bay sang Bỉ vào ngày hôm sau.

Ông chia sẻ: “Thật tiếc khi chúng tôi không thể di chuyển như kế hoạch. Nhưng chúng tôi là những người chuyên nghiệp và đã điều chỉnh lại lịch trình. Việc bay vào cùng ngày thi đấu cũng không phải điều mới, bởi trước trận gặp Auxerre tại Ligue 1 cuối tuần trước chúng tôi cũng làm tương tự".

Monaco sẽ chính thức ra quân tại Champions League và đối đầu Club Brugge vào đêm 18/9.

Cảnh bạo loạn trước trận đấu của Real Madrid Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.