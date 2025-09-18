Kane phá vỡ định kiến ở Champions League

Vẫn còn có những hoài nghi, nhưng Harry Kane cứ tiếp tục ghi bàn.

Harry Kane đã ghi 10 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Trong màu áo Bayern Munich, anh không chỉ mang đến sự ổn định trong Bundesliga mà còn trở thành chân sút số một Champions League kể từ khi đặt chân đến Đức.

Khi bàn thắng là lời đáp trả đanh thép

Trận mở màn League Phase, Champions League mùa 2025/26 rạng sáng 18/9, Bayern Munich đè bẹp Chelsea 3-1 trên sân Allianz Arena. Giữa dàn sao đắt giá của hai đội, Harry Kane vẫn là nhân vật trung tâm. Anh mang về quả phạt đền, lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số, rồi khép lại bằng cú sút chìm hiểm hóc - một pha xử lý gọn gàng, đầy bản năng của sát thủ đã bước sang tuổi 32 nhưng chưa hề đánh mất độ bén.

Điều đáng nói, đó không phải khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Với Kane, bàn thắng trở thành thói quen. Anh hiện sở hữu 42 pha lập công tại Champions League, đứng ngang hàng những huyền thoại trong top 20 cây săn bàn mọi thời đại. Và đặc biệt, kể từ ngày khoác áo Bayern, không một ai ở châu Âu làm tốt hơn anh ở sân chơi danh giá này.

21 bàn sau 25 trận cho Bayern tại Champions League - một hiệu suất mà ngay cả những siêu tiền đạo như Erling Haaland, Kylian Mbappe hay Robert Lewandowski cũng phải chào thua. Trong cùng giai đoạn từ mùa 2023/24, Kane bỏ xa Mbappe (17 bàn/27 trận), Raphinha (16/21), Haaland (14/18) hay Vinicius Jr. (14/23). Đó không chỉ là sự bền bỉ, mà còn cho thấy khả năng duy trì phong độ trước những hàng thủ tinh hoa của châu Âu.

Kane toả sáng với cú đúp giúp Bayern nhấn chìm Chelsea 3-1 rạng sáng 18/9.

Bayern mùa trước thậm chí không vượt qua nổi vòng tứ kết. Nhưng Kane vẫn giữ được thống kê đáng nể ấy. Nói cách khác, anh không cần một đội bóng hủy diệt toàn diện mới có thể bùng nổ. Chỉ cần cơ hội xuất hiện, số 9 người Anh lập tức trừng phạt.

Suốt nhiều năm, Kane bị gắn mác “chân gỗ” khi khoác áo Tottenham - một kẻ vĩ đại nhưng thiếu danh hiệu, một chân sút giỏi ở Premier League nhưng chưa từng vô địch Champions League. Thậm chí, ngay cả khi gia nhập Bayern - đội bóng vốn thống trị Bundesliga - anh vẫn bị hoài nghi: liệu đây có phải là bước đi muộn màng của một sự nghiệp luôn ám ảnh bởi thất bại?

Nhưng chỉ hai mùa giải đã đủ để Kane thay đổi mọi ánh nhìn. Bây giờ, nhắc đến anh ở châu Âu không còn là sự tiếc nuối, mà là sự thừa nhận: Kane chính là trung phong toàn diện nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất.

Vũ khí toàn diện

Điều làm nên sự khác biệt của Kane không chỉ là khả năng dứt điểm đa dạng - từ penalty, sút xa, đánh đầu, đến những cú vung chân nhanh gọn trong vòng cấm - mà còn ở cách anh tham gia xây dựng lối chơi. Trong sơ đồ của Bayern, Kane không đơn thuần chờ bóng. Anh lùi sâu, mở khoảng trống cho đồng đội, rồi lại xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để kết liễu trận đấu.

Đó chính là lý do vì sao, dù Bayern sở hữu nhiều mũi nhọn tốc độ như Musiala hay Olise, Kane vẫn là trung tâm chiến lược. Anh vừa là điểm tựa, vừa là kẻ kết thúc.

Kane đang cho thấy phong độ đáng sợ.

Kane đã 32 tuổi, độ tuổi mà nhiều tiền đạo bắt đầu chậm lại. Nhưng nhìn cách anh thi đấu, khó ai tin rằng sự sắc bén ấy sẽ sớm tàn phai. Bayern vẫn đặt mục tiêu chinh phục Champions League, và họ biết rằng trong tay mình đang có một tiền đạo đủ sức định đoạt số phận ở những đêm lớn.

Với 42 bàn thắng, Kane hiện đứng thứ 19 trong danh sách mọi thời đại Champions League. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, việc chen chân vào top 10 là hoàn toàn khả thi. Và khi ấy, cái tên Harry Kane sẽ được đặt song hành cùng những biểu tượng lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Từ một người từng bị xem là biểu tượng của sự dang dở, Kane giờ đây lại đang viết tiếp một chương sử huy hoàng trong màu áo Bayern. Bàn thắng, hơn bất cứ lời biện minh nào, đã trở thành tiếng nói đanh thép nhất. Và ở Champions League - đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới, không ai hiện tại làm tốt hơn Harry Kane.