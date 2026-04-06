Cảnh khác lạ ở bãi biển từng bị sinh viên Mỹ phá nát trong tiệc tùng

Bãi biển ở bang Florida (Mỹ) từng bị những nhóm sinh viên ăn chơi quá đà trong kỳ nghỉ xuân "chiếm lĩnh" đã có bầu không khí hoàn toàn khác vào 5/4.

Cảnh tượng yên bình tại một bãi biển ở Florida ngày lễ Phục sinh. Ảnh: Lone Pine Press/NY Post.

Gần 400 người đã tập trung tại khu sân khấu ngoài trời trên bãi biển Daytona để dự thánh lễ Công giáo, chỉ cách bờ biển vài bước chân. Trước đó, nơi đây từng xảy ra các vụ tụ tập đông người, uống rượu quá mức dẫn đến bạo lực và hàng loạt vụ bắt giữ, theo New York Post.

Nhiều người tham dự đã ca ngợi cảnh sát trưởng quận Volusia, Mike Chitwood, vì những biện pháp mạnh tay nhằm lập lại trật tự, đồng thời cho rằng những sinh viên quậy phá trong kỳ nghỉ xuân cũng nên "dành thời gian cầu nguyện".

Ông Jim Lally (63 tuổi) đến từ vùng Poconos và thường trú đông tại Daytona, cho rằng nhiều sinh viên đến đây "cư xử hỗn loạn và có phần ích kỷ".

"Sự kiện chúng tôi vừa tham dự là một nhóm lớn những người muốn làm điều đúng đắn. Bọn trẻ không nghĩ đến cộng đồng xung quanh. Vì thế buổi lễ hôm nay thật tuyệt vời", ông nói.

Nhóm sinh viên Mỹ thác loạn tại thành phố. Ảnh: Christopher Oquendo.

Ông Lally cho rằng tình trạng hỗn loạn gần đây là điều "đáng tiếc" và những người trẻ cần có góc nhìn chín chắn hơn.

"Nếu đặt những đứa trẻ đó vào một môi trường như buổi lễ hôm nay, có lẽ hành vi của họ sẽ khác đi. Tôi khuyên các em nên thức dậy vào thời gian dành cho gia đình, thay vì sau nửa đêm", ông nói.

Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn cho rằng một số người gây rối nghiêm trọng cần bị xử lý nghiêm.

Vợ ông, bà Becky Lally (63 tuổi), nhận xét tình trạng hỗn loạn trong kỳ nghỉ xuân năm nay "tệ hơn nhiều" so với những năm trước, một phần do các sự kiện tụ tập đông người được quảng bá trên mạng xã hội.

"Nếu họ đến thành phố biển của chúng tôi rồi phá hoại thì phải có hậu quả. Tôi ủng hộ những biện pháp mà ông Chitwood đưa ra", bà nói, nhắc đến kế hoạch phạt những người quảng bá các sự kiện tụ tập trái phép.

Cảnh sát thường xuyên túc trực trên các tuyến đường để ngăn chặn hành vi quá khích của nhóm sinh viên. Ảnh: Christopher Oquendo.

Tháng trước, cảnh sát trưởng Chitwood cho biết văn phòng của ông đã gửi hai thư yêu cầu chấm dứt tổ chức sự kiện trái phép. Ông cũng cảnh báo rằng nếu quảng bá những sự kiện không được cấp phép khiến chính quyền phải huy động cảnh sát, cứu hỏa, y tế và dọn rác, người tổ chức sẽ phải chịu toàn bộ chi phí.

Ngoài ra, nhà chức trách còn thiết lập khu vực kiểm soát tiệc tùng, tăng gấp đôi mức phạt và siết chặt quy định về quy mô tụ tập sau khi một sự kiện "chiếm lĩnh" bãi biển dẫn đến hơn 100 vụ bắt giữ, nhiều ca cấp cứu và thu giữ vũ khí trong tuần đầu của kỳ nghỉ xuân.

Bà Barb Wamsley (56 tuổi) cư dân Daytona và cũng tham dự buổi lễ, cho biết lực lượng chức năng đã làm "một công việc đáng kinh ngạc" để khôi phục trật tự. "Tôi đi dạo vào ngày hôm sau và thấy cảnh sát ở khắp nơi, an ninh rất chặt chẽ", bà nói.

Theo bà, nhiều sinh viên đến đây dường như không nhận ra rằng bản thân không thể "đến rồi chiếm lấy thành phố và cư xử như những kẻ ngốc".

"Khi nhắc đến Daytona Beach, nhiều người nghĩ ngay đến tiệc tùng. Nhưng cộng đồng ở đây còn có rất nhiều hoạt động khác mà mọi người có thể tận hưởng. Không cần mang sự hỗn loạn đó đến đây", bà nói.

Một người tham dự khác, bà Thecla Brown ngoài 70 tuổi, sống tại Margaritaville, cho rằng việc siết chặt quản lý là cần thiết để đảm bảo ai cũng có thể nghỉ ngơi, thư giãn tại bãi biển.

"Tôi nghĩ điều đó tốt, vì bạn không muốn mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát đến mức khiến các gia đình và người lớn tuổi sợ hãi. Chúng tôi chỉ muốn đây là nơi mà mọi người đều có thể đến và tận hưởng", bà nói.