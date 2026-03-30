Thiếu gia dầu mỏ Mỹ đánh con riêng tàn phế, ngồi tù đến năm 70 tuổi

Charles Edwin Brooks Jr, người thừa kế gia tộc dầu mỏ tại bang Texas (Mỹ), buộc bồi thường 1,1 tỷ USD vì hành hung dã man con riêng của vợ, khiến nạn nhân phải ngồi xe lăn suốt đời.

Con trai của Madison Ball bị cha dượng đánh đến tổn thương nghiêm trọng suốt đời. Ảnh: Madison Ball/Facebook.

Theo hồ sơ do tòa án Texas (Mỹ) công bố ngày 27/3, Charles Edwin Brooks Jr (34 tuổi) phải trả khoản bồi thường kỷ lục là 1,1 tỷ USD (gần 29.000 tỷ đồng ) sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố vợ cũ Madison Ball thắng trong vụ kiện dân sự năm 2021, New York Post đưa tin.

Brooks đang thụ án 40 năm tù vì hành vi tấn công nghiêm trọng đối với trẻ em. Brooks là chắt của Percy Turners - nhà đầu tư sáng lập công ty dầu khí Humble Oil 115 năm tuổi.

Phán quyết bao gồm 291 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 810 triệu USD tiền phạt mang tính trừng phạt, theo hồ sơ tòa án. Trong đó, cậu bé bị bạo hành (hiện 7 tuổi) được nhận 800 triệu USD , còn cha mẹ ruột, mỗi người nhận 5 triệu USD .

Brooks lĩnh án 40 năm tù vì bạo hành trẻ em. Ảnh: NYP.

Đây được cho là mức bồi thường lớn nhất trong lịch sử Mỹ đối với một vụ tấn công trẻ em.

Theo đơn kiện dân sự do Ball nộp thay con trai, vụ việc xảy ra ngày 22/4/2021 khi Brooks được giao trông cậu bé trong lúc vợ đi làm. Thời điểm đó, em bé 2 tuổi. Brooks nói với vợ sẽ đưa đứa trẻ đến bệnh viện ở Dallas để thăm ông nội. Tuy nhiên, đơn kiện cho rằng chuyến thăm này chưa từng diễn ra. Thay vào đó, Brooks đã đánh đập dã man đứa trẻ.

Vài giờ sau, người đàn ông 34 tuổi gọi điện cho vợ và nói cậu bé "không còn phản ứng" sau khi ngã từ bàn bếp. Trong cuộc gọi FaceTime, Ball hoảng loạn yêu cầu được nhìn thấy con. Qua màn hình, cô kinh hoàng khi thấy con trai thoi thóp, gần như không thở, trong khi Brooks phớt lờ lời cầu xin gọi cấp cứu của cô.

Thậm chí, Brooks còn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình trạng đứa trẻ, nói cậu bé "ngủ một giấc là ổn" và đã bị dìm vào bồn nước đá để "làm tỉnh lại". Chồng sau của Ball cũng đe dọa sẽ bẻ gãy cổ và giết nếu cô gọi 911. Bất chấp lời dọa nạt, Ball vẫn gọi cấp cứu.

Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ phát hiện đứa trẻ bị đánh đập nghiêm trọng, bất tỉnh và có dấu răng của người lớn trên chân. Hồ sơ y tế cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não, suy hô hấp mạn tính, rối loạn co giật, tổn thương niệu đạo và xuất huyết võng mạc hai bên.

Hiện cậu bé phải nằm liệt giường, mở khí quản, không thể đi lại và chỉ có thể sống được vài giờ nếu không có máy hỗ trợ thở. Các bác sĩ kết luận cậu bé cần chăm sóc 24 giờ mỗi ngày suốt đời.

Con trai của Ball phải ngồi xe lăn suốt đời. Ảnh: Prayers for Blake/FB.

Đơn kiện ban đầu nêu rõ: "Cuộc đời của đứa trẻ chỉ còn là một phần nhỏ so với trước đây, và em sẽ không bao giờ lớn lên thành cậu bé khỏe mạnh, đón nhận hạnh phúc lẽ ra phải có, bởi hành vi bạo lực khủng khiếp của Brooks".

Luật sư Tony Buzbee, đại diện cho gia đình nạn nhân, nói quyền lợi của trẻ em được đặt lên hàng đầu ở Texas.

"Đừng động vào trẻ em Texas", Tony cho hay.

Brooks có tiền án tiền sự với nhiều tội danh trước đây, gồm trộm cắp, cướp có vũ khí, tàng trữ súng và ma túy. Sau khi gần như "giết chết" đứa trẻ, Brooks từng được tại ngoại nhưng anh cắt thiết bị giám sát ở chân và bỏ trốn. Người này sau đó bị phát hiện tại một quán bar thể thao ở Nam Texas.

Theo New York Post, Brooks có thể được xem xét ân xá vào năm 2042 và dự kiến được thả vào năm 2062, khi anh khoảng 70 tuổi.