Kỳ nghỉ của sinh viên Mỹ vẫn chưa hết cuồng loạn

Thanh thiếu niên trên khắp nước Mỹ đang gây náo loạn bằng cách tổ chức các cuộc tụ tập đông người, hỗn loạn và bạo lực, khiến lực lượng cảnh sát địa phương quá tải.

Các bãi biển Florida rơi vào hỗn loạn khi sinh viên Mỹ đổ về nghỉ xuân. Ảnh: Fox News.

Thông qua mạng xã hội, thanh thiếu niên trên khắp nước Mỹ đang rủ nhau tụ tập, cùng ùa đến một địa điểm công cộng như như trung tâm thương mại, đường phố, bãi đỗ xe và cơ sở kinh doanh để “chiếm lĩnh” không gian đó.

Các sự kiện kiểu này đã lan rộng từ bang Florida đến Virginia, Chicago và Washington D.C. Loạt video cuồng loạn từ nơi này lại kích thích các cuộc đàn đúm ở địa điểm khác, theo nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật.

Hàng loạt vụ bắt giữ

Hôm 28/3, 8 thiếu niên bị bắt tại Brandon (bang Florida) sau khi hàng trăm người trẻ “chiếm lĩnh” một khu công viên trampoline và từ chối rời đi dù nơi này buộc phải đóng cửa để xử lý tình hình. Tất cả đều bị buộc tội xâm nhập trái phép.

Không ít người trẻ trở nên bạo lực. Vào tháng 2, 5 người từ 15 đến 18 tuổi bị bắn sau khi cảnh sát giải tán một cuộc tụ tập khoảng 130 người tại bãi biển Jacksonville (bang Florida). Cảnh sát cho biết một trong những người tổ chức cuộc tụ tập cũng đứng sau một sự kiện tương tự trước đó 2 tuần, chủ yếu được kêu gọi qua Instagram.

Tại quận Henrico (bang Virginia), một đám đông khiến trung tâm thương mại phải đóng cửa sớm, một số khách phải trú trong cửa hàng và xảy ra “một vụ ẩu đả nghiêm trọng”, theo cảnh sát địa phương. Sau đó, chính quyền khu vực lân cận đã hành động để ngăn chặn một sự kiện tương tự dự kiến diễn ra tại bãi đỗ xe của trung tâm Chesterfield Towne Center.

Lực lượng chức năng địa phương tại Mỹ luôn bị đặt trong tình trạng căng thẳng vì đám đông nổi loạn. Ảnh: NY Post.

Trong kỳ nghỉ xuân khét tiếng của sinh viên Mỹ, lực lượng cảnh sát ở bang Florida bị đặt trong tình trạng căng thẳng cao. Tại Daytona Beach, một vụ giẫm đạp xảy ra khi nhiều người nhầm tiếng bóp vỡ chai nhựa là tiếng súng. Vụ việc dẫn đến 133 người bị bắt và chính quyền phải áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trên toàn bãi biển.

Trung tá Frank Carpenter, lãnh đạo Sở cảnh sát quận Chesterfield, cho biết đây là “xu hướng toàn quốc” khi giới trẻ dùng mạng xã hội để kêu gọi tụ tập “chiếm lĩnh” không gian.

“Họ đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội. Giống như họ muốn có những đêm tự do làm bất cứ điều gì”, ông nói.

Không thể chấp nhận

Các sở cảnh sát tại bang Florida phải sử dụng súng bắn đạn sơn và bình xịt hơi cay để kiểm soát đám đông, thậm chí cấm cả hành vi nhảy nhót phản cảm trên bãi biển.

Theo Trung tá Frank Carpenter, việc ngăn chặn sớm là chìa khóa: “Chúng tôi thông báo trước rằng sẽ có mặt với lực lượng đông đảo. Nếu không, tình hình có thể leo thang thành ẩu đả, rồi nổ súng và có thể dẫn đến chết người”.

Tại thành phố Chicago (bang Illinois), một cuộc tụ họp ở khu mua sắm The Loop tuần trước buộc cảnh sát phải áp lệnh giới nghiêm để giải tán hàng trăm thanh thiếu niên. Bảy người từ 13 đến 16 tuổi bị buộc tội hành vi nguy hiểm, trong khi một thiếu niên 16 tuổi bị truy tố ba tội danh tấn công nghiêm trọng nhằm vào cảnh sát.

Trước đó, tháng 11 năm ngoái, 7 thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi cũng bị bắn trong một sự kiện tương tự ở khu vực này.

Tại quận Bronx (thành phố New York), một cuộc hẹn vào Ngày Tổng thống đã biến trung tâm thương mại Bay Plaza thành cảnh tượng như phim kinh dị. Các nhóm thanh thiếu niên tràn vào, lật đổ quầy kệ, ném đồ đạc và tìm cách cướp hàng hóa.

“Bọn trẻ xông vào cửa hàng và đánh nhân viên”, một quản lý cửa hàng tạp hóa gần đó kể lại. Ông cho biết khoảng 300 thanh thiếu niên đã tụ tập ngoài đường. Cảnh sát đã bắt tổng cộng 18 người.

Khung cảnh bạo lực, hỗn loạn thường thấy ở kỳ nghỉ xuân của sinh viên Mỹ. Ảnh: NY Post.

Tại Washington D.C., khu Navy Yard cũng không tránh khỏi tình trạng này, với các vụ cướp, tấn công và nổ súng.

Công tố viên liên bang tại Washington D.C., Jeanine Pirro, tuyên bố sẽ siết chặt trách nhiệm hình sự đối với những thanh thiếu niên gây rối.

“Hành vi này làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và quyền được sống yên ổn của họ. Điều đó không thể chấp nhận”, bà nói.

Dù khó xác định nguồn gốc, các cuộc tụ tập “chiếm lĩnh” không gian công cộng được cho là phát triển từ “street takeover” - nơi nhiều nhóm tụ tập với xe hơi để đua xe trái phép và gây rối vào ban đêm, thường dẫn đến thương tích và thiệt hại tài sản.

Một nhóm đàn đúm tại thành phố Los Angeles đã gây náo loạn suốt một năm qua, bao gồm việc cướp phá cửa hàng, xịt hơi cay, đe dọa khách và hành hung người dân.

Cảnh sát cho biết chính nhóm này cũng có liên quan đến nhiều vụ bạo lực khác, bao gồm tấn công một người đàn ông gần Beverly Hills khi ông xuống xe đối đầu với họ.

Trung tá Frank Carpenter cảnh báo: “Phụ huynh cần quan tâm hơn đến con cái và mạng xã hội của chúng. Nhiều bạn trẻ đến những sự kiện này nghĩ rằng chỉ là giải trí, nhưng lại trở thành nạn nhân của bạo lực hoặc tội phạm”.