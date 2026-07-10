Cảnh giác tin giả, thông tin xuyên tạc lực lượng thi hành công vụ

Công an tỉnh Sơn La đã xử lý một số trường hợp bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ trên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng với đối tượng Đỗ Đình Dũng.

Ngày 9/6, sau khi sử dụng rượu, bia, Đỗ Đình Dũng (SN1995, trú xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) đến trụ sở Công an xã Chiềng Sơn trong tình trạng không làm chủ được hành vi.

Tại khu vực tiếp công dân, Dũng liên tục lớn tiếng hô hào, chửi bới, thách thức, có lời nói mang tính kích động, gây mất trật tự công cộng. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn có hành vi chống đối, đe dọa, đập phá làm hư hỏng tài sản tại trụ sở Công an xã.

Đáng chú ý, đối tượng này còn đăng tải bài viết và video trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho rằng cán bộ công an đánh đập người dân.

Thông tin này sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực, công kích lực lượng công an, gây ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của lực lượng thực thi pháp luật và tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Căn cứ hành vi vi phạm của đối tượng, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 9/6 tại trụ sở Công an xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Dũng về tội: “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác rà soát, trong thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La đã xác định, phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh, xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có các bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng công an, góp phần bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, đúng pháp luật; yêu cầu 20 lượt quản trị viên các trang, hội nhóm tăng cường kiểm duyệt thông tin liên quan.

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Sơn La đấu tranh, xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có các bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng công an.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội. Chỉ một hành động chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể khiến thông tin sai sự thật lan truyền nhanh chóng, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.

Trong nhiều trường hợp, người chia sẻ hoặc bình luận cổ súy cho thông tin sai sự thật cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.