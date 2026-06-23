Phạt nam nhân viên quán ăn ở TP.HCM báo tin giả bị cướp 36 triệu đồng

Du nhiều lần sử dụng tiền thu của khách để tiêu xài cá nhân nên báo tin giả cho công an bị mất 36 triệu đồng nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Công an TP.HCM cho biết Công an phường Tân Tạo thông tin, đơn vị đã làm việc, xử lý vi phạm đối với Nguyễn Xuân Du (SN 1992) về hành vi “báo tin giả” liên quan đến an ninh trật tự.

Nguyễn Xuân Du làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM.

Trước đó, vào khoảng 6h30 sáng 23/6, Du đến Công an phường Tân Tạo trình báo về việc bị cướp tài sản với số tiền là 36 triệu đồng xảy ra trên địa bàn phường vào rạng sáng cùng ngày.

Công an phường khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định không xảy ra vụ cướp tài sản nào trên địa bàn và buộc đối tượng Du phải khai nhận về hành vi báo tin giả của mình.

Du làm việc tại một quán ăn, được giao nhiệm vụ thu tiền của khách và nộp lại bộ phận thu ngân của quán vào cuối mỗi ca làm việc.

Tuy nhiên, do nhiều lần sử dụng tiền thu của khách để tiêu xài và thanh toán trả nợ các khoản vay mượn cá nhân nên nam thanh niên nghĩ ra cách báo tin giả về việc bị mất số tiền lớn nhằm chiếm đoạt tiền đã sử dụng trước đó.

Công an phường Tân Tạo lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Xuân Du về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” được quy định tại điểm C, khoản 3, điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, mọi hành vi cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ của từng vụ việc sẽ bị xử lý từ xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.