Táo tợn cướp giật dây chuyền của người phụ nữ trước cửa nhà trọ

Người phụ nữ vừa về đến phòng trọ, thì bị 2 đối tượng áp sát, cướp giật dây chuyền, kéo ngã cả người lẫn xe máy rồi tẩu thoát.

Ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị cướp giật dây chuyền ngay trước cửa phòng trọ tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Theo nội dung clip, khi người phụ nữ trên điều khiển xe máy về đến phòng trọ, 2 đối tượng đi chung xe máy bất ngờ áp sát. Đối tượng ngồi phía sau nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Công an xác minh vụ người phụ nữ bị cướp giật trước cửa phòng trọ ở Tây Ninh.

Cú giật mạnh khiến người phụ nữ cùng xe máy ngã nhào xuống đường. Dù nạn nhân liên tục la hét, chống cự, đối tượng vẫn ngoan cố cướp cho được tài sản. Sau khi giật được sợi dây chuyền, cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h50 ngày 17/6 trên đường 25A1 thuộc Khu công nghiệp Tân Đức, (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Anh Lê Phúc (chồng nạn nhân) cho biết 2 đối tượng trên đã bám theo vợ anh đến tận khu vực phòng trọ. Lợi dụng đoạn đường vắng, các đối tượng tiếp cận và ra tay cướp giật. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Đức Hòa đã tiếp nhận tin báo, đồng thời tiến hành xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.