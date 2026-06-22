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Pháp luật

Công an truy xét nhóm người chặn đường đập kính ôtô giữa giao lộ ở TP.HCM

  • Thứ hai, 22/6/2026 13:05 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng có hành vi đập phá ôtô của một doanh nghiệp ở khu vực Phan Văn Hớn.

Ngày 22/6, Công an xã Bà Điểm cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ nhóm đối tượng đập phá ôtô của một doanh nghiệp và đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một chiếc ôtô tải van đang dừng chờ đèn đỏ gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn thì xuất hiện nhóm khoảng 3 người, gồm cả nam và nữ đứng vây quanh xe, liên tục lớn tiếng với tài xế.

Nhom nguoi chan duong, dap kinh oto anh 1

Hình ảnh người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe.

Đỉnh điểm, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào cửa kính ôtô khiến kính vỡ vụn rồi nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người đi đường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo chủ phương tiện, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 22/6. Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, tài xế điều khiển xe tải van gặp một nhóm người đi xe máy cùng chiều phía trước. Sau khi bấm còi xin vượt nhưng không được nhường đường, 2 bên lời qua tiếng lại.

Nhom nguoi chan duong, dap kinh oto anh 2

Kính xe tải van bị vỡ sau sự việc.

Đến khu vực gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn, nhóm người này đã chặn xe và đập phá phương tiện. Chủ xe cho biết giữa 2 bên trước đó không hề xảy ra va chạm giao thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải đã đến Công an xã Bà Điểm trình báo.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ứng xử thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ như tiếng còi xe hay tranh chấp đường đi, nhiều người sẵn sàng sử dụng bạo lực, gây mất an ninh trật tự và có thể phải đối mặt với các chế tài hình sự về hành vi hủy hoại tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Bà Điểm đang truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/cong-an-truy-xet-nhom-nguoi-chan-duong-dap-kinh-o-to-giua-giao-lo-o-tphcm-post1853359.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Nhóm người chặn đường đập kính ôtô TP.HCM Nhóm người chặn đường đập kính ôtô

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