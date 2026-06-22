Đề nghị truy tố nhóm đối tượng buôn bán súng nén hơi xuyên quốc gia

Đây là vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Yang Yifeng.

Nhập súng nén hơi để bán tại Việt Nam

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố các bị can về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại Khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự, gồm: Yang Yifeng (phiên âm tiếng Việt là Dương Ích Phong, tên thường gọi là A Hưng, SN 1983, quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh); Quách Thị Giang (SN 1988), Giáp Thị Hiền (SN 1983, cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn); Trần Doãn Định (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) và Bùi Văn Tư (SN 1984, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Theo kết luận điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hai đối tượng Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ: Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư đã liên hệ với tài khoản TikTok "Thông bồn cầu vip" để tìm hiểu tính năng, tác dụng của súng nén hơi bắn bi kim loại. Sau đó, 2 đối tượng trao đổi và thỏa thuận với người quản lý tài khoản "Tbc xin chào" (được hiển thị trên TikTok) để đặt mua 2 khẩu súng nén hơi với giá 1,5 triệu đồng/bộ.

Để tránh bị phát hiện, người bán đã tháo rời các bộ phận, chia nhỏ hàng hóa và chuyển phát qua bưu điện. Sau khi nhận đầy đủ phụ kiện, Định và Tư lắp ráp theo video hướng dẫn trên TikTok thành khẩu súng hoàn chỉnh rồi cất giữ tại nhà để sử dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tùng.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Định đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi (gồm: ống nén hơi, cò súng, nòng súng, ống ngắm…) và 47 viên đạn bi kim loại. Đối tượng Tư tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi (gồm các bộ phận tương tự) cùng 68 viên đạn bi kim loại.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với 2 khẩu súng nén hơi nói trên. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định: Các khẩu súng trên là súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Ngày 8/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định: Năm 2021, Yang Yifeng sang Việt Nam thuê cửa hàng tại số 43 đường Trục Chính (thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) để kinh doanh hàng gia dụng. Yang Yifeng nhờ nhân viên là chị Đ.T.T đứng tên hộ kinh doanh và sử dụng tài khoản cá nhân này để nhận tiền thanh toán của khách hàng Việt Nam.

Đến khoảng tháng 9/2025, nhận thấy nhiều khách hàng tại Việt Nam có nhu cầu mua súng nén hơi trên mạng xã hội, Yang Yifeng nảy sinh ý định nhập loại mặt hàng này về bán kiếm lời. Đối tượng liên hệ với một người đàn ông Trung Quốc tên "A Ba" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua 500 bộ súng nén hơi với giá 150 NDT/bộ.

Theo thỏa thuận, "A Ba" chịu trách nhiệm vận chuyển số hàng này từ Trung Quốc vào Việt Nam để giao cho Yang Yifeng tiêu thụ.

Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tư.

Vợ chồng và em dâu cấu kết mua bán "súng thông bồn cầu"

Cuối tháng 9/2025, Nguyễn Văn Tùng thấy nhiều người rao bán súng nén hơi (ngụy trang dưới tên gọi "súng thông bồn cầu") trên TikTok, nên bàn với vợ là Quách Thị Giang nhập mặt hàng này về bán kiếm lời. Biết cửa hàng của Yang Yifeng có nguồn hàng nhưng không quen biết trước, Tùng nhờ em dâu là Giáp Thị Hiền liên hệ mua giúp.

Sau khi Hiền trao đổi với Yang Yifeng, hai bên thống nhất giá mỗi bộ súng nén hơi là 624.000 đồng (tương đương 160 NDT). Theo yêu cầu của Yang Yifeng, phía người mua phải thanh toán trước tiền 100 bộ súng để giữ hàng. Ngày 8/11/2025, Giang đã chuyển khoản 62,4 triệu đồng vào tài khoản của Yang Yifeng để thanh toán lô hàng đầu tiên.

Cùng thời điểm này, hai vợ chồng Giang và Tùng tiến hành quảng cáo, tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội. Giang tạo tài khoản TikTok "Thông bồn cầu Vip" và mua SIM rác để lập tài khoản tên "Tbc xin chào" nhằm giao dịch với khách. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tuyệt đối không quảng cáo trực tiếp là súng mà sử dụng các tên gọi ngụy trang như "súng thông bồn cầu", "đồ áp lực hơi", "dụng cụ săn bắn"...

Khi có khách đặt mua, Tùng bảo Hiền đến cửa hàng của Yang Yifeng lấy súng và phụ kiện. Hai vợ chồng Tùng, Giang thỏa thuận với khách sẽ chia súng thành 2 đơn hàng gửi độc lập: Một kiện khai báo là "đèn" hoặc "đèn pin" trị giá 200.000 đồng; kiện còn lại khai báo là "bộ tập thể dục" trị giá 1,3 triệu đồng. Sau đó, họ gửi qua dịch vụ chuyển phát thu hộ của Viettel Post và J&T Express nhằm che giấu bản chất hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định vợ chồng Tùng, Giang đã bán súng nén hơi và phụ kiện cho 77 người (tổng cộng 154 đơn hàng). Trong đó có 5 người (10 đơn hàng) tại tỉnh Phú Thọ (gồm đơn hàng của Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định); 72 người còn lại (144 đơn hàng) cư trú tại 29 tỉnh, thành phố khác...

Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Quách Thị Giang.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan. Cụ thể: Khám xét thu giữ tại cửa hàng của Yang Yifeng 419 bộ; thu giữ tại nơi ở của đối tượng Giang 1 bộ; đối tượng Tư và Định tự nguyện giao nộp mỗi người 1 bộ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng, xảy ra trên không gian mạng và liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương trong cả nước. Hành vi của các bị can đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, an toàn xã hội.

Luật số 42/2024/QH15 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) quy định rõ tại Điểm g, Khoản 2, Điều 2: Súng nén hơi có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự như vũ khí quân dụng được xác định thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cũng đồng nhất xác định toàn bộ mẫu vật trong vụ án này thuộc danh mục nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Giáp Thị Hiền, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật".

Các đối tượng gửi súng và phụ kiện qua dịch vụ chuyển phát nhằm che giấu bản chất hàng hóa.

Kiến nghị các doanh nghiệp chuyển phát và cơ quan chức năng

Để kịp thời đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này, Công an tỉnh Phú Thọ kiến nghị, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa và các đơn vị có liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa gửi vận chuyển. Thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, kiểm tra thông tin người gửi, nội dung hàng hóa; kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng đối với các trường hợp nghi vấn vận chuyển hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các mặt hàng vi phạm pháp luật khác.

Đối với Công an các địa phương: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nâng cao nhận thức của người dân về tính nguy hiểm, hậu quả pháp lý của hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng; vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép.

Kiến nghị Liên ngành tư pháp Trung ương nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật hình sự đối với các loại vũ khí có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng, đặc biệt là đối với súng nén hơi tự chế theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, làm cơ sở cho việc xử lý các vụ án tương tự trong thực tiễn.