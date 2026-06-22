Phá đường dây sản xuất, mua bán 'đồ chơi' ma túy

Từ manh mối 10 chiếc nỏ thủy tinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô lớn.

Sáng 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết đã khởi tố, xử lý nhiều đối tượng liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn; thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Đầu tháng 6, Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L, phường Bình Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng có mặt trong nhà.

Cán bộ điều tra khám nghiệm, thu giữ tang vật.

Kết quả xét nghiệm nhanh xác định cả hai dương tính với ma túy Methamphetamine. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh dính vết ma túy, 1 bật lửa và 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng điều tra nhận thấy phía sau 10 nỏ thủy tinh là dấu hiệu của một hệ thống sản xuất, mua bán và cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy hoạt động với quy mô lớn.

Cùng thời điểm đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển các loại nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các thông tin thu thập được cho thấy những đầu mối này có mối liên hệ với hướng điều tra mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tập trung làm rõ. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an TP.HCM và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng làm rõ toàn bộ đường dây.

Với phương châm "lần theo dòng chảy của ma túy", các lực lượng không chỉ tập trung xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà còn mở rộng đấu tranh đối với những đối tượng đang sản xuất, mua bán, vận chuyển và cung cấp các phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Quá trình đấu tranh đã làm rõ một đường dây hoạt động có tổ chức, với sự phân công chặt chẽ từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết, vận chuyển đến tiêu thụ sản phẩm.

Một số đối tượng cùng tang vật.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành một chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên các tuyến Â.C, L.Đ.H, N.T.N, đường 28 cùng nhiều địa bàn khác trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm liên quan hoạt động sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số đó có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong hoạt động tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Nhiều đối tượng khác tham gia các công đoạn sản xuất, giao nhận, quảng cáo, bán hàng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài. Mặc dù nhận thức rõ đây là những vật dụng được người sử dụng ma túy sử dụng phổ biến trong quá trình sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng vẫn tổ chức sản xuất, mua bán và tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh để sản xuất, mua bán số lượng lớn các vật dụng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 12 đối tượng liên quan về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Từ những dấu hiệu ban đầu trên địa bàn đến việc xác lập chuyên án, đấu tranh mở rộng và bóc gỡ toàn bộ đường dây, các đơn vị đã phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp, kiên quyết truy xét đến cùng mọi nguồn cung và điều kiện phát sinh tội phạm ma túy.

Đây cũng là một trong những giải pháp căn cơ nhằm từng bước triệt tiêu nguồn cung, vô hiệu hóa các điều kiện phát sinh tội phạm ma túy, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.