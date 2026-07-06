Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, người hay gọi video phải chú ý

Một phụ nữ mất số tiền lớn sau khi tin cuộc gọi video giả mạo. Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, khuyến cáo người dân xác minh trước khi chuyển tiền.

Một phụ nữ đã mất trắng số tiền lớn chỉ trong tích tắc sau khi nhận cuộc gọi video từ “con gái”. Điều đáng nói, các đối tượng đã lợi dụng việc nạn nhân có con đang du học để dựng lên một màn kịch vô cùng tinh vi: giả mạo hình ảnh, giọng nói của con gái qua video call nhằm tạo lòng tin tuyệt đối.

Công an xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp cảnh báo thực trạng ngày càng nhiều kẻ xấu đang lợi dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo người thân, cán bộ cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ đó khuyến cáo người dân phải xác minh trực tiếp trước khi chuyển tiền.

Kẻ xấu lợi dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Theo cảnh báo của Công an xã Trường Xuân, các đối tượng thường thu thập hình ảnh, video và giọng nói được đăng tải công khai trên mạng xã hội để tạo nội dung giả mạo, sau đó liên hệ với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của nạn nhân nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Những kịch bản phổ biến gồm giả danh người thân gọi điện hoặc nhắn tin nhờ chuyển tiền vì gặp tai nạn, cần giải quyết việc gấp; giả mạo lãnh đạo cơ quan yêu cầu chuyển khoản; giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc xác thực tài khoản.

Để phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo người dân không vội tin vào các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung vay tiền, chuyển tiền khẩn cấp. Khi nhận được yêu cầu liên quan đến tài chính, cần chủ động gọi video, gọi lại qua số điện thoại quen thuộc hoặc gặp trực tiếp để xác minh danh tính người liên hệ trước khi thực hiện giao dịch.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc các dữ liệu bảo mật qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Đồng thời, cần cảnh giác với các cuộc gọi video có hình ảnh mờ, thời lượng ngắn, âm thanh không đồng bộ hoặc liên tục thúc giục chuyển tiền vì đây có thể là dấu hiệu của Deepfake.

Ngoài ra, cơ quan công an đề nghị người dùng mạng xã hội hạn chế công khai quá nhiều hình ảnh, video và thông tin cá nhân để tránh bị thu thập dữ liệu phục vụ việc tạo nội dung giả mạo bằng AI.

Mỗi người cũng cần chủ động nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, video, lịch sử cuộc gọi và thông tin giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.