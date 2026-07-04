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Pháp luật

Bắt nhóm lừa đảo Việt Nam - Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền rất lớn

  • Thứ bảy, 4/7/2026 19:00 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Hai đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hai bị can gồm Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) và Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), cùng trú tại thôn 4, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến.

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Đối tượng Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian lao động tại Hàn Quốc nên nắm rõ nhu cầu chuyển tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Lợi dụng điều này, khoảng cuối năm 2025, do cần tiền chi tiêu, Nhật nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền giữa hai nước.

Để thực hiện hành vi, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia các hội, nhóm của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, giới thiệu dịch vụ chuyển tiền với tỷ giá quy đổi ngoại tệ hấp dẫn hơn thị trường, cam kết chuyển tiền nhanh chóng, an toàn nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu.

Khi bị hại liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Theo kết quả điều tra, sau khi nhận được tiền, Nhật bị xác định đã chiếm đoạt số tiền này và đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc không thực hiện việc chuyển khoản theo thỏa thuận.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2026, Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Theo tài liệu điều tra, Kỳ có nhiệm vụ tìm các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Đến đầu tháng 4/2026, Nhật thuê một căn hộ tại chung cư Vinhomes NewCenter, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để hai đối tượng cùng sinh sống và tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, chủ yếu là lao động và du học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu được xác định là rất lớn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc có liên quan, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng khác tham gia trong ổ nhóm theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua các tài khoản cá nhân, Facebook, Zalo hoặc các trang mạng xã hội, website không rõ nguồn gốc. Người dân chỉ nên sử dụng dịch vụ của các ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép nhằm bảo đảm an toàn trong giao dịch và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh, truy vết khi xảy ra sự cố.

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https://vov.vn/phap-luat/bat-nhom-lua-dao-chuyen-tien-viet-nam-han-quoc-chiem-doat-so-tien-rat-lon-post1312420.vov

Bá Thăng/VOV.VN

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