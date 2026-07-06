Mr Pips ra nước ngoài học cách thức xây dựng, tổ chức mô hình lừa đảo

Theo Kết luận điều tra bổ sung, vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) có số bị can bị đề nghị truy tố lên đến 188 người (tăng so với 75 người trong kết luận lần đầu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành Kết luận điều tra bổ sung và đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ra nước ngoài "tập huấn" mô hình lừa đảo

Cùng bị cáo buộc 2 tội danh trên có bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên). Liên quan vụ án, vợ bị can Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) cũng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, có 185 bị can khác bị đề nghị truy tố theo các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". So với bản Kết luận điều tra lần đầu, số bị can trong vụ án nâng từ 75 người lên 188 bị can.

"Ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam (bên trái) và đồng phạm Lê Khắc Ngọ.

Nội dung vụ án cho thấy năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Isik Uran sẽ chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán thông qua các trang web nêu trên.

Các trang web do Isik Uran tạo lập thực tế đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng lợi số tiền đó.

Uran hướng dẫn "ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Về nước, "ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Mở rộng mạng lưới ra toàn quốc

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi".

Cá thể hóa từng bị can, cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho rằng, Phó Đức Nam đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng .

Để hợp thức hóa, bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, kết quả điều tra xác định, năm 2019, bị can này đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng . Lê Khắc Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.