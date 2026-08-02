'Siêu trộm' bị bắt giữ khi đột nhập qua cửa sổ tầng 3 nhà dân ở Hà Nội

Sau khi chấp hành án phạt tù liên quan hành vi trộm cắp tài sản, Trần Đình Giáp lại "ngựa quen đường cũ", đột nhập qua cửa sổ tầng 3 ngôi nhà ở Hà Nội để trộm cắp và bị bắt giữ.

Trần Đình Giáp (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An) bị cơ quan Công an phường Khương Đình (Hà Nội) bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng này có 4 tiền án, 2 tiền sự, đều liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, rạng sáng 31/7, Giáp đột nhập nhà dân tại số 426 phố Khương Đình để trộm cắp tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Khương Đình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Giáp.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã lợi dụng đêm khuya, khi chủ nhà đang ngủ say, trèo qua cửa sổ tầng 3 để đột nhập với mục đích trộm cắp tài sản, nhưng bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan Công an cho biết Giáp chấp hành xong án phạt tù vào cuối tháng 3, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Hiện Công an phường Khương Đình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.