Cảnh giác thủ đoạn thuê ôtô rồi đem đi cầm cố

Một người thuê hơn chục chiếc ôtô đi cầm lấy số tiền trên 3,5 tỷ đồng trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Những ngày đầu năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động cho thuê ôtô tự lái.

Đối tượng Nguyễn Dư Thiện Nhân (SN 1999, trú ấp 11A, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) đã thuê liên tiếp 11 ôtô tự lái rồi mang toàn bộ số xe này đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ và đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh Đồng Nai xác định tổng giá trị tài sản Nguyễn Dư Thiện Nhân chiếm đoạt khoảng 3,5 tỷ đồng .

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Dư Thiện Nhân từng làm nghề lái xe tải. Cuối năm 2024, Nhân sang Campuchia đánh bạc tại các casino, thua nặng, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Không có khả năng chi trả, đối tượng nảy sinh ý định thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Dư Thiện Nhân tại cơ quan Công an.

Từ đầu năm 2025, Nhân lần lượt thuê xe tại nhiều cơ sở khác nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Sau khi ký hợp đồng, nhận xe, đối tượng nhanh chóng mang phương tiện đến các tiệm cầm đồ để lấy tiền. Đáng chú ý, với số tiền có được từ việc cầm cố xe thuê sau, Nhân dùng một phần để trả tiền thuê cho những xe đã thuê trước đó.

Thủ đoạn "lấy xe sau trả tiền thuê xe trước" giúp Nhân tạo vỏ bọc là khách hàng có uy tín, thanh toán đúng hạn, khiến các chủ xe hoàn toàn không nghi ngờ. Cứ như vậy, trong gần một năm, đối tượng đã thuê tổng cộng 11 ôtô tự lái mang đi cầm cố. Đến khi không còn khả năng chuộc lại số ôtô đã cầm cố, toàn bộ số xe đều đang nằm trong các tiệm cầm đồ.

Điểm chung của các nạn nhân trong vụ việc là đều tin tưởng vào giấy tờ tùy thân, hợp đồng thuê xe và cách ứng xử "đúng mực" của khách thuê.

Anh Cù Huỳnh Nhật, một chủ xe tại Đồng Nai, cho biết khi Nguyễn Dư Thiện Nhân liên hệ thuê xe, anh kiểm tra thấy đầy đủ giấy tờ và điều kiện cho thuê nên đồng ý ký hợp đồng, giao xe như bình thường.

Đối tượng Nguyễn Dư Thiện Nhân thuê xe rồi đem đi cầm cố đã được cơ quan CSĐT thu hồi.

"Hàng tuần, Nhân vẫn trả tiền thuê xe đúng hạn, không có biểu hiện bất thường. Chỉ đến khi được cơ quan Công an mời làm việc, tôi mới biết xe của mình đã bị mang đi cầm cố thế chấp ở nơi khác", anh Nhật cho biết.

Tương tự, nhiều chủ xe khác cũng chỉ biết sự việc khi được cơ quan Cảnh sát điều tra mời đến phối hợp xác minh, thu hồi phương tiện. Rất may, toàn bộ 11 chiếc xe đã được kịp thời thu hồi, chưa bị các tiệm cầm đồ bán ra ngoài do quá hạn cầm cố.

Ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Dư Thiện Nhân để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Nguyễn Dư Thiện Nhân có thời gian làm lái xe tải, cuối năm 2024 sang Campuchia đánh bạc ở các casino bị thua hết dẫn đến nợ nần. Không có tiền trả nợ, Nhân nảy sinh ý định đi thuê ôtô tự lái mang đi cầm cố thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt luôn số tiền này tiêu xài cá nhân và trả nợ. Cơ quan CSĐT đã xác định và thu hồi 11 chiếc ôtô đối tượng Nguyễn Dư Thiện Nhân đã thuê rồi mang đi cầm cố thế chấp.

Không chỉ dừng lại ở hành vi thuê xe mang đi cầm cố, thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện đối tượng làm giả giấy tờ ôtô để bán lấy tiền. Điển hình là vụ Đinh Xuân Duy (SN 1990, thường trú ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Duy (x).

Theo điều tra, được cha giao chiếc xe tải đứng tên cha để chở hàng hoá, Đinh Xuân Duy đã làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, tự giới thiệu là chủ sở hữu hợp pháp xe tải BKS 60H-076.35 rồi đem bán xe cho anh Bùi Bảo Quốc (SN 1988, ngụ phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai). Để tạo thêm lòng tin, đối tượng còn làm giả hợp đồng vận chuyển hàng hóa với một doanh nghiệp lớn tại tỉnh Đồng Nai, cam kết sau khi mua xe, hợp đồng này sẽ được chuyển giao cho người mua.

Tin tưởng vào bộ hồ sơ được làm giả tinh vi, người mua đã đồng ý mua xe với giá 1 tỷ 657 triệu đồng, anh Quốc đã đặt cọc cho Duy 300 triệu đồng. Sau khi công chứng hợp đồng mua bán, anh Quốc chuyển khoản thêm cho Duy 1,2 tỷ đồng , số tiền còn lại 157 triệu đồng sẽ thanh toán sau khi hoàn tất thủ tục sang tên xe.

Nhưng khi anh Quốc mang giấy tờ đến cơ quan Công an làm thủ tục sang tên xe, mới biết giấy chứng nhận đăng ký ôtô là giả. Xe trên không phải đứng tên Đinh Xuân Duy, chủ xe là của ông Đinh Xuân N. (là cha của Duy) và ôtô này đang được thế chấp tại ngân hàng.

Sau khi sự việc bị anh Quốc biết, Đinh Xuân Duy thừa nhận do hoàn cảnh khó khăn nên đã làm giả giấy tờ để bán xe, hứa khắc phục, nhưng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Xuân Duy về hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cơ quan Công an, các vụ việc nêu trên cho thấy thủ đoạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến ôtô không mới, nhưng ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng giấy tờ giả, sẵn sàng trả giá thuê xe cao hơn bình thường để tạo lòng tin. Sau khi chiếm đoạt được phương tiện, chúng nhanh chóng mang đi cầm cố, thế chấp hoặc bán lại với giá thấp để lấy tiền tiêu xài.

Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu thuê xe tăng mạnh, nhiều cơ sở cho thuê phải xử lý lượng khách lớn trong thời gian ngắn, dễ phát sinh tâm lý chủ quan, lơ là khâu kiểm tra, tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng.

Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe tự lái cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Trước khi cho thuê xe, phải kiểm tra kỹ căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại của khách thuê, có thể yêu cầu xác nhận của người thân. Hợp đồng thuê xe cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý, lộ trình di chuyển.

Đối với các cơ sở cầm đồ, tuyệt đối không nhận cầm cố xe không chính chủ, giấy tờ không rõ nguồn gốc. Người dân khi mua bán xe cần kiểm tra kỹ tình trạng pháp lý của phương tiện, xác minh tại cơ quan đăng ký xe hoặc ngân hàng trước khi giao dịch.