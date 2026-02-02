Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỳ lạ vụ chồng sát hại vợ nhưng không thể chạy thoát vì rắn độc

  • Thứ hai, 2/2/2026 11:39 (GMT+7)
Ngày 2/2, thông tin từ Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị phá chuyên án, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 27/12/2025, người dân phát hiện thi thể chị N.T.H (SN 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê) trên giường ngủ ở nhà riêng, có nhiều điểm bất thường nên đã báo tin cho Công an xã Việt Khê.

Tại thời điểm chị H. được phát hiện đã tử vong, người dân cũng phát hiện chồng chị H. là Nguyễn Minh Tuấn nằm gần đó trong tình trạng hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc nặng.

Ky la vu, Chong sat hai vo anh 1

Nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu hình sự, Công an xã Việt Khê đã báo cáo lãnh đạo Công an TP, Phòng CSHS được chỉ đạo vào cuộc, phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác lập chuyên án điều tra, làm rõ.

Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, lực lượng phá án đã xác định nghi phạm sát hại chị N.T.H là Nguyễn Minh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã cúi đầu nhân tội.

Nguyễn Minh Tuấn khai nhận nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm ngày 26/12/2025, vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Do bức xúc trước thái độ của vợ, Tuấn dùng chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt 2 bên mạn sườn của chị N.T.H, đồng thời dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở.

Trớ trêu thay, sau khi giết chị N.T.H xong, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên Tuấn phải bò vào nhà, sau đó bị ngất bên cạnh vợ.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Tuấn để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, xử lý theo quy định của pháp luật.

