Truy tố đối tượng đâm cán bộ công an tử vong

Sau khi đâm trọng thương chị dâu, Nguyễn Văn Ty đã bỏ trốn. Khi bị lực lượng chức năng truy bắt, đối tượng này dùng dao đâm một cán bộ công an tử vong.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, tối 7/9/2025, tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc, Ty xảy ra tranh cãi với anh trai là N.V.B và chị dâu N.T.K chỉ vì chuyện mua tivi mới. Ty cho rằng vợ chồng anh trai ích kỷ, muốn mua tivi để xem riêng nên nảy sinh bực tức.

Đối tượng Ty bị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Khi chị K. vừa quay về nhà để lấy tiền đi chơi, Ty bất ngờ rút dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và hông chị dâu. Nhờ sự can ngăn quyết liệt của người mẹ và sự hỗ trợ kịp thời của chồng, chị K. may mắn thoát chết, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai với tỷ lệ thương tích 4%. Sau khi gây án, Ty cầm theo hung khí bỏ trốn vào rừng keo.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có thiếu tá Ng.Đ.C truy tìm đối tượng.

Sáng 8/9/2025, phát hiện Ty đang lẩn trốn tại khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, thiếu tá C. đã áp sát, dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng. Tuy nhiên, với bản chất hung hãn, Ty đã rút dao giấu sẵn trong túi quần đâm liên tiếp vào ngực anh.

Dù bị thương nặng, thiếu tá C. vẫn dũng cảm vật lộn, cố gắng tước hung khí từ tay đối tượng cho đến khi lưỡi dao bị gãy và bản thân anh gục ngã vì mất máu cấp. Thấy nạn nhân nằm bất động, Ty còn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mặt cán bộ công an này rồi rời hiện trường. Vì vết thương quá nặng, thiếu tá C. hy sinh.

Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng bao vây nhà riêng của Ty. Tại đây, đối tượng tiếp tục thể hiện sự manh động khi chốt cửa nhà tắm, cầm dao cố thủ và chống trả quyết liệt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phá cửa, khống chế thành công đối tượng đưa về trụ sở.