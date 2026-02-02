Những công ty liên quan vụ đổ hàng nghìn tấn chất thải tại Bát Tràng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 người về hành vi gây ô nhiễm môi trường ở xã Bát Tràng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận động cơ, quá trình phạm tội.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và công tác trinh sát phát hiện tại khu đất bên cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden trên đường Lý Thánh Tông, xã Bát Tràng TP Hà Nội, bên ngoài kinh doanh buôn bán cây cảnh, cho thuê gian hàng tập kết chậu hoa, cây cảnh; bên trong khuôn viên khu đất có hoạt động tập kết, đổ thải chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) trên đất nông nghiệp nhưng không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Các đối tượng trong vụ án.

Lật tẩy địa điểm tập kết, đổ hàng nghìn tấn chất thải

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra hiện trạng khu đất trên xác định, năm 2023, Nguyễn Văn Họa (SN 1986, ở xã Bát Tràng, TP Hà Nội) nhờ một người khác đứng ra thuê đất nông nghiệp, diện tích khoảng 2.000 m2 của các hộ dân thôn Thuận Tốn với giá 3 triệu đồng/sào/năm.

Do bề mặt khu đất nông nghiệp thấp hơn mặt đường Lý Thánh Tông khoảng 3 m nên để san lấp, nâng nền bằng bề mặt đường, Nguyễn Văn Họa tìm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải vật liệu xây dựng có nhu cầu đổ trạc thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của Họa, với giá 100.000-150.000 đồng/chuyến.

Việc làm này diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Khi đã đổ chất đống cao, Họa thuê anh Vũ Đình Nam (ở xã Bát Tràng, TP Hà Nội) sử dụng xe cẩu tiến hành san, gạt trạc thải ra toàn bộ bề mặt khu đất. Sau đó, Họa tiếp tục mua đất thịt tại các công trường với giá 400.000 đồng/xe để đổ lên bề mặt lớp trạc thải.

Những công ty nào "bắt tay" với đối tượng gây ô nhiễm môi trường?

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội (địa chỉ phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do Trần Ngọc Sơn (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội, làm Giám đốc) liên hệ với Họa để đổ chất thải xây dựng với giá 100.000 đồng/xe vào khu đất nông nghiệp của Họa.

Năm 2025, Sơn chỉ đạo lái xe đổ 289 chuyến trạc thải xây dựng tại khu đất nông nghiệp của Họa. Nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại xã Sơn Đồng, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội (ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội) do Nguyễn Văn Hồng (SN 1964, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội, làm giám đốc), từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, Hồng chỉ đạo đổ 612 chuyến trạc thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của Họa, mỗi chuyến khối lượng khoảng 10 m3, tương đương 6.732.000 kg. Nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng phát hiện vụ gây ô nhiễm môi trường rất lớn.

Công ty CP môi trường ECON Hà Nội (ở phường Kim Liên, TP Hà Nội) do Nguyễn Tống Phương (SN 1972, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội, làm giám đốc), đã đổ 345 chuyến đổ chất thải xây dựng tại bãi của Họa, tổng khối lượng là 3.884 m3, tương đương 4.272.400 kg. Nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Họa khai nhận hành vi phạm tội. Bản thân Họa không được cơ quan Nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng vẫn tiến hành cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải xây dựng.

Cơ quan điều tra phối hợp với UBND xã Bát Tràng và các đơn vị chuyên môn tiến hành đo đạc khu đất nông nghiệp có chất thải xây dựng, diện tích 2331,93 m2, tương đương 7117,73 m3.

Trong các ngày 16-17/1, Cơ quan điều tra phối hợp với Phòng nghiên cứu và phát triển - Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường tiến hành lấy mẫu đất tại khu đất nông nghiệp do Họa quản lý. Phòng nghiên cứu và phát triển - Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường tiến hành phân tích sơ bộ các mẫu xác định là chất thải xây dựng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ việc.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường", ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.