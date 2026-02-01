Bắt đối tượng tấn công làm một cán bộ Công an bị thương

Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng nhậu say quậy phá, tấn công lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, khiến một cán bộ Công an bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 24/1/2026, Công an xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc Đỗ Hoàng Phương (SN 1999, trú tại thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau) trong tình trạng say rượu sau khi tham dự một buổi tiệc đã có hành vi la hét, quậy phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ngay sau đó, Công an xã đã cử tổ công tác đến hiện trường để nắm tình hình và xử lý vụ việc.

Đối tượng Đỗ Hoàng Phương đã bị bắt giam khi tấn công làm một cán bộ Công an bị thương.

Tại đây, tổ công tác đã yêu cầu Đỗ Hoàng Phương chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn tỏ thái độ hung hăng, quát tháo, dùng tay chống trả, tấn công lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, khiến một cán bộ Công an bị thương.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã tiến hành khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây, Đỗ Hoàng Phương tiếp tục có hành vi la hét, chửi bới, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương về tội "Chống người thi hành công vụ" để điều tra, xử lý theo quy định.