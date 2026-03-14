Phá đường dây môi giới mại dâm nam tại Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đã bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm nam, mà đối tượng liên quan đều là người đồng tính.

Khoảng đầu tháng 3/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bạch Mai phát giác những vị khách "đặc biệt" hay lui tớ một vài cơ sở lưu trú trên địa bàn. Điều "đặc biệt" ở chỗ, các vị khách đều là nam giới; thường 1 người đến trước, sau đó sẽ thêm "bạn" lặng lẽ tới, lên thẳng căn phòng đã có người đặt. Lúc thì chớp nhoáng buổi chiều, có hôm những cặp khách này ở qua đêm…

"Dấu hiệu bất thường này khá trùng khớp với thông tin trinh sát hình sự báo cáo Ban chỉ huy Công an phường về manh mối đường dây mại dâm toàn nam giới, có vai trò của kẻ môi giới vốn là người đồng tính. Sau khi kết nối, thỏa thuận qua mạng xã hội, đối tượng môi giới hoặc tìm “nhân viên” nam, hoặc sẵn sàng bán dâm", Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai, cho biết.

Đối tượng Vinh tại cơ quan Công an.

Xác lập kế hoạch đấu tranh, ngày 12/3/2026, tổ công tác Công an phường Bạch Mai nắm bắt, rồi bất ngờ kiểm tra hành chính căn phòng trên tầng 4 của 1 khách sạn trong ngõ Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai. Thời điểm này, trong phòng đang có 3 nam thanh niên đang hoạt động tình dục…

Danh tính những người này là Nguyễn Đức Vinh (SN 1995, quê quán Nghệ An); Q.V.Q (SN 2001; quê quán Sơn La); và N.Q.T (SN 1993, trú ở Hà Nội).

Qua đấu tranh, Vinh khai nhận vai trò vừa môi giới, vừa cùng Q. mua bán dâm với N.Q.T, với giá 1,5 triệu đồng/1 người. Trong đó, Vinh hưởng công môi giới ít nhất 500.000 đồng.

Tài liệu cơ quan Công an và lời khai các đối tượng thể hiện: Vinh và Q. đều tham gia nhóm kín trên mạng xã hội, mà thành viên đều là những người đồng tính. Khoảng từ tháng 1/2026, nhận thấy trong nhóm có nhiều người có nhu cầu mua bán dâm, hoặc có thể biết, giới thiệu "khách" mua dâm là "nhân viên" nam, Vinh nảy ý định môi giới để kiếm tiền.

Ngoài việc môi giới, Vinh sẵn sàng bán dâm nếu khách có nhu cầu. Theo thỏa thuận với khách, Vinh thu từ 1,5 triệu đồng cho mỗi lần "vui vẻ" chớp nhoáng. Còn nếu qua đêm, khách sẽ phải đến 5 triệu đồng.

Đáng chú ý trong "gói dịch vụ" của nhóm Vinh, có nhân viên sẵn sàng livestream cảnh nóng với khách, với chi phí 500.000 đồng trong vòng 30 phút…

Chỉ huy Công an phường Bạch Mai cho biết đơn vị đang lập hồ sơ, phối hợp điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, điều hết sức suy nghĩ, lo lắng, là hệ lụy khó lường trong hoạt động của đường dây này, hay rộng hơn, là những "giao dịch" ngầm khác đã và đang âm thầm diễn ra.

"Tài liệu thu thập cũng như qua trao đỏi với các chuyên gia y tế, cần khuyến cáo mạnh mẽ, bởi đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt trong môi trường mua bán dâm, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiều bệnh khác. Hoạt động mại dâm và quan hệ thiếu an toàn có thể gây ra hậu quả lớn cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng lối sống lành mạnh, an toàn", Trung tá Vũ Thái Sơn chia sẻ.