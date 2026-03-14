Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách

Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.

Ngày 13/3, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng bắt giữ một số nghi phạm liên quan nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh).

Qua truy xét, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ một số người trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền khi đang tham quan tại khu vực này. Hình ảnh cho thấy một nhóm người bất ngờ vây quanh, tạo cảnh chen lấn đông người.

Lợi dụng lúc nạn nhân bị cuốn vào đám đông, một người nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ nữ du khách. Toàn bộ hành vi diễn ra chỉ trong vài giây, sau đó nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo Công an TP Cần Thơ, sau khi nắm được thông tin vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Ninh khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan.

Đến ngày 10/3, lực lượng chức năng bắt giữ một nghi phạm trong nhóm nghi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên. Tiếp tục truy xét, đến ngày 13/3, công an bắt giữ thêm một số người có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp lấy lời khai đối với một số đối tượng có liên quan.

Qua xác minh ban đầu, nhóm này được xác định sinh sống tại tỉnh An Giang, liên kết với nhiều người khác thuê xe di chuyển đến các điểm vui chơi công cộng, nơi tập trung đông người hoặc các lễ hội ở nhiều địa phương phía Nam để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm những người còn lại trong nhóm để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Công an TP Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan tại các khu vực đông người cần nâng cao cảnh giác, chú ý bảo quản tài sản cá nhân và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lương Ý/Tiền Phong

Lực lượng công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an, đã trao đổi, thông tin với báo chí một số nội dung về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, bảo đảm tốt quyền bầu cử của công dân; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID phục vụ bầu cử.

Xét xử vắng mặt em trai bà Hứa Thị Phấn

Do bà Hứa Thị Phấn đã chết nên không xem xét xử lý hình sự. Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

