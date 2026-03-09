Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ án "Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra ngày 19/1, tại ngân hàng Vietcombank, địa chỉ số: 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 2 xe máy và 1 biển kiểm soát xe máy, gồm: 1 xe máy không biển kiểm soát, màu nâu đen, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ "LONCIN" không ghi nhận được số khung, số máy; 1 xe máy không biển kiểm soát, màu nâu, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ "SHLX@", không ghi nhận được số khung, số máy; 1 biển kiểm soát xe máy số: 81B2-560.59.

Thời điểm 2 đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân cướp ngân hàng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị ai là chủ sở hữu của các phương tiện, đồ vật nêu trên hoặc biết các thông tin có liên quan, khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an để phối hợp cung cấp thông tin.

Địa chỉ: Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Mọi thông tin trao đổi, liên hệ điều tra viên Nguyễn Xuân Binh, số điện thoại 0982.661.123.

Xe máy 2 đối tượng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng được cất giấu trong hố sâu.