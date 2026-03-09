Giám đốc lừa bán ôtô Mercedes Benz đang thế chấp tại ngân hàng

Sử dụng danh nghĩa công ty vay vốn ngân hàng mua ôtô Mercedes Benz, Tuấn sau đó thuê người làm giấy tờ giả và bán cho người khác chiếm đoạt tiền tỷ.

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Anh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức", tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2017, Công ty TNHH Thực phẩm Ahihi (viết tắt là Công ty Ahihi) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép hoạt động. Lê Anh Tuấn là giám đốc và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Bị cáo Lê Anh Tuấn.

Ngày 12/6/2018, Tuấn sử dụng danh nghĩa Công ty Ahihi vay Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) hơn 2 tỷ đồng với mục đích mua ôtô Mercedes Benz. Sau khi mua sắm được phương tiện, Tuấn sử dụng chiếc ôtô này đi lại, nhưng đăng ký tài sản do ngân hàng quản lý.

Đầu tháng 7/2018, thông qua mạng Internet, Tuấn thuê đối tượng không rõ lai lịch làm giả đăng ký ôtô Mercedes Benz nêu trên với giá 1 triệu đồng. Mục đích của bị cáo là dùng xe để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Thực hiện hành vi lừa đảo, ngày 2/7/2018, Giám đốc Công ty Ahihi bán chiếc xe đang cầm cố tại ngân hàng cho một người đàn ông với giá 1,5 tỷ đồng . Hai bên ra phòng công chứng ký hợp đồng mua bán tài sản.

Tuấn nhận trước 1 tỷ đồng . Số tiền còn lại, bị cáo cam kết khi nào làm xong thủ tục "sang tên đổi chủ" sẽ nhận nốt.

Ít ngày sau, thông qua người quen giới thiệu, Tuấn biết bà Trần Thị Thu H (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tuấn tiếp tục rao bán chiếc ôtô trên với bà H, giá 1,5 tỷ đồng . Giám đốc doanh nghiệp nói dối là xe đang cầm cố cho một người đàn ông và không cho bà H biết, ngân hàng cho vay tiền mua tài sản.

Ngày 5/7/2018, Tuấn, bà H và người đàn ông liên quan dẫn nhau tới phòng công chứng huỷ hợp đồng mua bán ôtô trước đó và ký hợp đồng mua bán tài sản tiếp theo. Bà H sau đó giao tiền cho Tuấn và nhận xe Mercedes Benz từ người đàn ông lạ.

Nhận tiền của bà H, Giám đốc Công ty Ahihi nhanh chóng ăn tiêu hết và bỏ trốn vào TP.HCM. Về phía TPBank, do không thấy Tuấn trả tiền gốc, lãi hàng tháng như mọi khi, nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện tài sản cầm cố đã bị doanh nghiệp bán cho bên thứ ba.

Ngày 12/5/2019, ngân hàng làm đơn tố giác tới cơ quan công an và sau đó thu hồi được tài sản bảo đảm. Cùng thời điểm, bà H cũng tố cáo Lê Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng .

Ngày 10/6/2025, Giám đốc Công ty Ahihi ra đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tà sản như nêu trên. Quá trình giải quyết vụ án, TPBank không có yêu cầu gì, còn bà Trần Thị Thu H yêu cầu Lê Anh Tuấn phải bồi thường khắc phục 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt.