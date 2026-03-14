Bắt tạm giam đối tượng tự ý bán đất chung, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải, 45 tuổi, trú xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết từ trước, năm 2023, ông L.C.N, trú TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Hải, 45 tuổi, trú xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng thỏa thuận góp vốn mua một thửa đất diện tích 131,9 m² cùng căn nhà gắn liền với đất tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng để đầu tư.

Do tin tưởng, hai bên thống nhất để Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ. Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông L.C. N biết. Toàn bộ số tiền nhận được, Hải sử dụng để trả nợ cá nhân, chiếm đoạt phần tài sản của người góp vốn.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.