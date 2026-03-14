Bắt tạm giam đối tượng tự ý bán đất chung, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 14/3/2026 07:13 (GMT+7)
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải, 45 tuổi, trú xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết từ trước, năm 2023, ông L.C.N, trú TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Hải, 45 tuổi, trú xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng thỏa thuận góp vốn mua một thửa đất diện tích 131,9 m² cùng căn nhà gắn liền với đất tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng để đầu tư.

Do tin tưởng, hai bên thống nhất để Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ. Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông L.C. N biết. Toàn bộ số tiền nhận được, Hải sử dụng để trả nợ cá nhân, chiếm đoạt phần tài sản của người góp vốn.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giam 3 đối tượng mua bán trái phép hơn 10 kg ma túy tại Đắk Lắk

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn khởi tố, tạm giam Nguyễn Hoài Nam, Châu Nguyễn Trung Hiếu và Phan Văn Cầu liên quan vụ mua bán hơn 10 kg ma túy Methamphetamine.

19 giờ trước

Khởi tố bảo vệ trường tiểu học hiếp dâm học sinh

Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam một bảo vệ trường tiểu học 59 tuổi để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị can khai nhận đã nhiều lần dụ dỗ, cho tiền rồi xâm hại tình dục học sinh ngay trong khuôn viên trường.

22 giờ trước

Bắt 22 đối tượng trong vụ hỗn chiến từ mâu thuẫn, thách thức qua mạng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Dầu Thanh Phong (SN 2009, ngụ phường An Nhơn, TP.HCM), Nguyễn Trí Thanh (SN 2008, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Hội Tây, TP.HCM) cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

24 giờ trước

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung

