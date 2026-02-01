Nghịch tử dùng dao tấn công khiến bố và dượng thương vong

Nông Văn Hiếu dùng dao tấn công khiến bố tử vong, còn người dượng bị thương nặng.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Trung.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, đêm 31/1, tại căn nhà ở thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai, Nông Văn Hiếu (33 tuổi) đã dùng dao tấn công khiến ông Nông Văn Lý (56 tuổi, bố ruột Hiếu) tử vong.

Ngoài ra, ông Bế Ích Phượng (71 tuổi, dượng của Hiếu), cũng bị chém dẫn tới bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương lập tức đến hiện trường, đưa người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Người dân địa phương cho hay, Nông Văn Hiếu bị bệnh liên quan đến thần kinh, thường xuyên có hành động bất thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.