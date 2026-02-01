Xô xát lúc nửa đêm, một thanh niên bị chém tử vong

Ngày 1/2, Công an xã Ninh Điền phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ một nam thanh niên bị chém tử vong xảy ra tại khu vực gần cầu Bến Sỏi, xã Ninh Điền.
|
Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh chụp từ camera an ninh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 31/1, một nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến trước một căn nhà gần cầu Bến Sỏi. Trong nhóm có người mang theo mã tấu, tìm gặp một người đang ở trong nhà.
Sau đó, một nam thanh niên bước ra nói chuyện và xảy ra xô xát với một người trong nhóm. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân bị đối phương dùng mã tấu chém vào vùng cổ, gục xuống tại chỗ và tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Liên quan đến các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng hai người trong vụ án có quan hệ cậu - cháu, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin không chính xác. Hai người chỉ quen biết nhau, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.