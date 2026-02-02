Bắt nhóm đối tượng bán người vào công ty lừa đảo tại Campuchia

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam nhóm đối tượng liên quan đường dây mua bán người đưa vào công ty lừa đảo tại Campuchia.

Các đối tượng bị bắt gồm Nông Trần Vũ (SN 2006, trú tại phường Thục Phán) và Hoàng Ngọc Huân (SN 2006, trú tại phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng).

Ngày 26/1/2026, sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định và bắt giữ Nông Trần Vũ khi đối tượng từ Campuchia trở về Cao Bằng. Tại Cơ quan điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm lừa đảo và mua bán bị hại N.T.T. (SN 2010, trú xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng).

Đối tượng Nông Trần Vũ tại Cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định Nông Trần Vũ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Quang Linh (SN 2006, trú phường Thục Phán) và Bế Lý Hà Nam (SN 2010, trú xã Thạch An) về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng Hoàng Ngọc Huân, Phạm Quang Linh và Bế Lý Hà Nam.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã cấu kết với một số người đang làm việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia để dụ dỗ, mua bán người dưới 16 tuổi. Sau khi vụ án bị phát hiện, Nông Trần Vũ bỏ trốn sang khu tự trị Kampot (Campuchia).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.