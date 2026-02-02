'Cuỗm' gần 900 triệu đồng, chủ hụi ở Cà Mau bị bắt tạm giam

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Trần Bích Diễm (SN 1984, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, năm 2024, Diễm mất cân đối về tài chính, nhưng vẫn duy trì làm chủ hụi. Diễm lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi, nên định thăm hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 894 triệu đồng. Số tiền này, Diễm sử dụng lấp hụi, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Diễm.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trần Bích Diễm cấu thành tội "Lừa đảo chiểm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật, ảnh hưởng đến ANTT địa phương.