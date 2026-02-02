Tuyên án 100 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TSL và Avatek

Ngày 2/2, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 100 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên các công ty cấp phiếu thử nghiệm, kiểm định thực phẩm tại Công ty TNHH khoa học TSL, Công ty Avatek.

HĐXX nhận định các bị cáo giữ vai trò ở nhiều công đoạn khác nhau, nhiều lần tham gia vào quy trình cấp Phiếu kết quả thử nghiệm giả...

Các bị cáo trong vụ án này đều phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và 3 bị cáo khác giữ vai trò phó giám đốc, phạm tội có tổ chức và đã bàn bạc, câu kết chặt chẽ để tạo ra quy trình riêng cấp Phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức, không bàn bạc, câu kết chặt chẽ...

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng.

Căn cứ hồ sơ có trong vụ án, quá trình xét hỏi, tranh luận tại tòa, HĐXX xác định Công ty TSL hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm đối với thực phẩm, phụ gia, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm... Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định; nghiên cứu, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng thực phẩm, hàng hóa...

Phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL và Avatek là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để lập hồ sơ tự công bố đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng sản phẩm, hậu kiểm quá trình sản xuất... và điều kiện bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm.

Từ năm 2020, Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương, phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả (không có mẫu kiểm nghiệm hoặc có mẫu nhưng không kiểm nghiệm; chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm) để thu hút nhiều khách hàng, tăng lợi nhuận...

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương.

Cạnh đó, việc làm giả Phiếu kết quả thử nghiệm còn có sự tham gia của các bị cáo thuộc công ty trung gian, môi giới và các cá nhân trung gian, môi giới...

Kết quả điều tra xác định từ năm 2020 đến tháng 4/2025, bị cáo Đoàn Hữu Lượng và các bị cáo là nhân viên làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỷ đồng . Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99 tỷ đồng .

Các bị cáo Lượng, Phương, Nguyễn Hà Linh còn thống nhất, thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh (chồng bị cáo Linh) đưa hối lộ 3,3 tỷ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động.

Theo HĐXX, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng quy định pháp luật, không oan sai. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của nhà nước, xâm phạm đến hoạt động thử nghiệm, kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm và làm suy yếu sức cạnh tranh lành mạnh của hàng hóa trong nước; gián tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng...

Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khoa học TSL) 25 năm tù; Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, nguyên Giám đốc điều hành Công ty TSL, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek - Công ty Avatek) 27 năm tù cùng về 2 tội danh "Giả mạo trong công tác" và tội "Đưa hối lộ".

Các bị cáo tại tòa.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Hà Linh (SN 1988, nguyên phó giám đốc Công ty TSL - chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek) 3 năm 6 tháng tù về tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ"; bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, chồng bị cáo Nguyễn Hà Linh) 3 năm tù về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Cùng bị tuyên án về tội "Giả mạo trong công tác", bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (SN 1986, nguyên Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TSL) 17 năm tù, Trần Minh Tâm (nguyên Phó giám đốc Công ty Avatek) 16 năm tù, Nguyễn Minh Nhựt (Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, nguyên Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội) 15 năm tù; Huỳnh Tấn Cường (SN 1992, Giám đốc điều hành TSL) 13 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng hưởng án treo đến 10 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác".

Về trách nhiệm dân sự, ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lượng nộp lại 98 tỷ, bị cáo Phương nộp 99 tỷ đồng . Đây là số tài sản những người này đã thu lợi bất chính nên cần thu lại.

Trước đó, đại diện VKSND cũng đã nhận định các bị cáo là người có học thức, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi, thu lợi bất chính vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, các bị cáo đã làm giả Phiếu kết quả kiểm nghiệm để phục vụ việc công bố, tự công bố sản phẩm... để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...

Những sản phẩm này sau đó đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, điển hình như Kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hay vụ sữa Hiup… Những sản phẩm này đã lưu hành ra thị trường trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời ăn năn hối cải về sai phạm của mình.