Cảnh đánh ghen trên phim Việt quá nhiều

Những cảnh đánh ghen, trừng trị tiểu tam thường thu hút sự quan tâm, bàn luận từ khán giả. Song việc lặp lại các tình tiết này trong nhiều phim khiến người xem ức chế.

Vài năm trước, tình trạng bội thực cảnh đánh ghen, dằn mặt tiểu tam trên phim truyền hình Việt từng được báo chí, truyền thông đề cập nhiều lần.

Song tính đến hiện tại, những tình tiết nói trên vẫn lặp đi lặp lại trong nhiều tác phẩm truyền hình có đề tài về gia đình. Hai phim Việt đang phát sóng cùng thời điểm là Mình yêu nhau, bình yên thôi (đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh) và Trạm cứu hộ trái tim (đạo diễn Vũ Trường Khoa) đều có cảnh đánh ghen.

Cảnh phim gây bàn tán

Mình yêu nhau, bình yên thôi đang đi đến chặng cuối. Ở tập 68, chứng kiến cảnh đau khổ của Hân (Việt Hoa), đôi bạn thân Ly (Châu Dương) và Quân (Trọng Lân) quyết định gặp mặt, vạch trần những thủ đoạn của tiểu tam Linh (Hàn Trang).

Khi Linh thách thức, Ly thẳng mặt đe dọa: “Tao nói cho mày biết. Bạn tao hiền nhưng tao không hiền đâu. Tao cấm mày lởn vởn trước mặt Hân và Đức Anh, đừng có đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhớ chưa”. Thậm chí, bạn của Hân giơ tay định tát Linh nhưng bị Quân ngăn cản. Sau đó, người này còn xé bịch cà phê, đổ thẳng lên người Linh. Khi ra về, Ly tiếp tục cảnh cáo Linh.

Phân cảnh Ly đánh ghen giúp bạn thân trong Mình yêu nhau, bình yên thôi.

Trích đoạn trên đây khi đăng tải ở một số nền tảng social, thu hút lượng lớn người xem và tương tác cao. Song bên cạnh những bình luận thể hiện thái độ đồng tình, hả hê với hành động trả thù hộ bạn thân của Ly, không ít người xem bày tỏ sự ngán ngẩm trước tình tiết phim cũ kỹ và dễ đoán.

“Không cần xem cũng đoán được Ly sẽ nói gì. Bao nhiêu năm trôi qua mà phim Việt vẫn chỉ có vậy”; “Cảnh bạn thân đánh ghen hộ lặp đi lặp lại trên sóng giờ vàng”; “Kịch bản dễ đoán, tình tiết đi vào lối mòn”… là những bình luận từ khán giả.

Trước đó, phân cảnh Hân gặp mặt trực tiếp tiểu tam trong một quán cà phê để dằn mặt cũng từng hút hơn 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Những câu thoại của Hân như “Đừng có mất dạy. Đừng có mặt trơ trán bóng nghĩ mình là thánh nhân. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ sực mùi đàn bà rẻ tiền. Không có tư cách dạy đời người khác đâu” hay “Em định thừa nước đục thả câu, định hóa mù ra mua, định văn học hóa sứ mệnh của mình à. Sứ mệnh làm tiểu tam, con giáp thứ 13. Muốn hưởng thái bình thì phải biết ngoan. Muốn giật chồng người khác, phải chờ tòa án phong tặng hai chữ chồng cũ của người ta đã”… sau đó được chia sẻ, bàn luận rôm rả.

Song, với những người thường xuyên xem phim truyền hình Việt sẽ dễ dàng nhận ra bối cảnh, thoại của nữ chính Hân có nhiều điểm khá giống với cảnh Phương (Anh Đào) dọa dẫm người yêu cũ của Huy (Đình Tú) trong Gặp em ngày nắng từng lên sóng trước đó.

Lặp lại, dễ đoán

Ngoài Mình yêu nhau, bình yên thôi, một bộ phim Việt khác đang lên sóng giờ vàng là Trạm cứu hộ trái tim cũng đầy rẫy cảnh đánh ghen. Từ những tập đầu tiên, Mỹ Đình (Thúy Diễm) đã có cảnh đánh ghen ở quán karaoke hay bà Hạ Lan thời trẻ (NSND Thu Hà) trút giận lên tình nhân của chồng.

Ở các tập sau, Mỹ Đình cũng có những hành động để trả thù giúp bạn thân Ngân Hà (Hồng Diễm) trước sự trơ trẽn của An Nhiên (Lương Thu Trang). Cô đăng bài bóc phốt Nghĩa (Quang Sự) và An Nhiên lên mạng xã hội. Không chỉ bạn thân, mẹ ruột Ngân Hà cũng vào cuộc để trừng trị An Nhiên. Bà lấy giấy đăng ký kết hôn của con gái với Nghĩa rồi tìm đến nơi làm việc của An Nhiên để tố cô ngoại tình.

Cảnh đánh ghen, trừng trị tiểu tam đầy rẫy trên phim Việt.

“Thời điểm này, con gái tôi chưa chính thức ly hôn. Nhưng cô ta và con rể tôi đã ngang nhiên chung sống. Cô ta không chỉ đạp lên đạo đức mà còn đạp lên cả luật pháp”, bà Hạ Lan nói.

Theo thống kê, những trích đoạn như chính thất trị tiểu tam, mẹ ruột giúp con gái đánh ghen, bạn thân dằn mặt trà xanh… thường thu hút lượng lớn người xem, từ đó thúc đẩy rating của phim. Song việc khai thác quá mức, đôi khi lạm dụng những tình tiết này càng lúc càng khiến khán giả thấy nhàm chán.

Trong các phim truyền hình Hàn Quốc, hình tượng về người phụ nữ đã thay đổi suốt một thập kỷ qua. Thay vì xây dựng những nhân vật nữ chính yếu ớt, nhẫn nhục, trở thành nạn nhân của đàn ông, các nhà sản xuất Hàn đã nỗ lực khắc họa hình ảnh phụ nữ thành công, mạnh mẽ và độc lập. Các cảnh đánh ghen trong series truyền hình xứ kim chi dần được hạn chế.

Trở lại với phim Việt, để tránh đi vào lối mòn, các biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất nội địa cần tăng cường sự sáng tạo trong kịch bản, thiết lập những tình tiết mới mẻ, mang lại hứng thú cho người xem.