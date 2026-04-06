Cảnh biển Đà Nẵng đông nghịt du khách chèo SUP gây bàn tán

Đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người cùng chèo SUP trên biển Đà Nẵng đang thu hút nhiều sự chú ý. Khung cảnh những chiếc ván san sát trên mặt nước khiến nhiều người bất ngờ.

Cảnh chèo SUP vào sáng sớm trên biển Mân Thái ngày 5/4. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Gia Huy, người quay clip, cho biết khoảnh khắc được ghi lại vào rạng sáng 5/4 tại khu vực bãi tắm Mân Thái (đường Hoàng Sa, Đà Nẵng) thời điểm người dân, du khách có nhu cầu ngắm hoàng hôn.

Theo anh, hoạt động chèo SUP ở Đà Nẵng thực tế đã xuất hiện từ khoảng năm 2019, nhưng chỉ khoảng 3 năm trở lại đây mới trở nên phổ biến và thu hút đông người tham gia.

"Bãi Mân Thái khá phù hợp để chèo SUP vì biển êm, sóng nhẹ hơn so với khu vực Mỹ Khê nên người mới chơi cũng dễ trải nghiệm. Hôm qua (ngày 5/4) là ngày cuối tuần, nên mật độ khách tham gia rất đông", Gia Huy chia sẻ.

Theo anh, hình ảnh hàng trăm chiếc SUP xuất hiện cùng lúc không phải là điều quá hiếm. Trong các mùa cao điểm du lịch những năm trước, khu vực này cũng từng ghi nhận lượng người chơi đông tương tự.

"Ba năm gần đây, bãi tắm và các hộ kinh doanh cho thuê SUP đã quen với lượng khách lớn nên hoạt động diễn ra khá trơn tru. Công tác an toàn cũng được ưu tiên, luôn có lực lượng cứu hộ quan sát và các hướng dẫn viên đi kèm hỗ trợ du khách", anh nói.

Gia Huy cho biết thêm người tham gia chèo SUP tại khu vực này thường được trang bị áo phao và có người hướng dẫn trước khi xuống nước.

Hiện giá thuê SUP tại bãi Mân Thái dao động khoảng 150.000 đồng cho một ván 2 người vào ngày thường và khoảng 200.000 đồng vào cuối tuần, tùy thời điểm.

Bức ảnh sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước cảnh tượng dày đặc ván SUP trên mặt biển. "Nhìn xa cứ tưởng đi đánh trận", một tài khoản hài hước bình luận. Người khác viết: "Đông như hội, nhìn từ xa thấy kín cả một vùng biển".

Khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú trước cảnh biển nhộn nhịp, đồng thời cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của hoạt động chèo SUP tại Đà Nẵng trong những năm gần đây.