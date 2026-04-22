Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cảnh báo việc giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  • Thứ tư, 22/4/2026 06:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trên các nền tảng mạng, xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (Fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các tài khoản, trang tin thường xuyên lấy thông tin từ báo chí để đăng tải lên mạng xã hội.

Thông báo trên trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nhiều thông tin về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng lấy từ Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (https://ubkttw.vn) nhưng chưa được cho phép của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị quản lý trang tin.

Đáng chú ý, có tài khoản, trang tin lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngành Kiểm tra Đảng.

"Hiện nay, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại địa chỉ https://ubkttw.vn để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng. Cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội", Cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

Khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

17 giờ trước

UBKT Trung ương khai trừ Đảng, đề nghị kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo ACV

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, ông Nguyễn Tiến Việt, đề nghị kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt đều là cựu lãnh đạo ACV.

18:56 8/4/2026

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Nghiêm Xuân Thành được giới thiệu là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

15:03 28/3/2026

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

https://tienphong.vn/canh-bao-viec-gia-mao-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-post1837504.tpo#

Trường Phong/Tiền Phong

Ủy ban Kiểm tra Tô Lâm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Giả mạo UBKT Trung ương

    Đọc tiếp

    Gio mua dong bac tran ve tu dem nay hinh anh

    Gió mùa đông bắc tràn về từ đêm nay

    1 giờ trước 06:47 22/4/2026

    0

    Từ đêm nay (22/4), gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ 23/4, miền Bắc chuyển mát, riêng vùng núi chuyển lạnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý