Khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng

  • Thứ ba, 21/4/2026 15:19 (GMT+7)
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 21/4, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 7.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét và thi hành kỷ luật 3 Đảng viên gồm: Ông Phạm Đình Tường, cựu Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, cựu Giám đốc Lâm trường Buôn Ja Wầm (trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm).

Ông Trần Minh Thắng, cựu Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên tại Đắk Lắk.

Ông Huỳnh Lê Minh Khai, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tây Hòa, cựu Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa (cũ).

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, 3 đảng viên kể trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Phạm Đình Tường, Trần Minh Thắng và Huỳnh Lê Minh Khai.

Nguyễn Thảo/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

