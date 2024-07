Cảnh báo điện thoại, máy tính 'sốc nhiệt' trong nắng nóng

Một công ty công nghệ ở Nhật kêu gọi thận trọng khi dùng điện thoại thông minh và máy tính vì nguy cơ “sốc nhiệt” mùa hè vì nhiệt tích tụ trong thiết bị làm tăng nguy cơ hỏng hóc.

Một chiếc điện thoại thông minh bị hỏng do phồng pin trong nắng nóng ở Nhật Bản. Ảnh: Japan PC Service Co.

Theo Mainichi, Japan PC Service Co., công ty thiết lập và khắc phục sự cố các thiết bị kỹ thuật số, đã thực hiện một cuộc khảo sát vào ngày 3 và 4/6, nhằm vào những người 18-65 tuổi.

Trong số 609 người được hỏi về các sự cố kỹ thuật số cụ thể vào mùa hè, 53,4% cho biết họ gặp phải vấn đề này do nhiệt độ cao, bao gồm các trục trặc đối với thiết bị kỹ thuật số và các bộ phận bị biến dạng.

Cụ thể, các câu trả lời bao gồm: “Tôi để máy tính của mình trên ghế hành khách của một chiếc ôtô dưới trời nắng và nó đột nhiên ngừng hoạt động” và “Tôi đang ở một khu cắm trại và để điện thoại thông minh của mình ngoài trời nắng nóng thì nó đột nhiên bốc cháy”.

Mặt khác, 31,3% trường hợp khác do nước gây ra như làm đổ đồ uống hoặc rơi thiết bị dưới nước.

Thông thường, nhiệt độ thích hợp cho smartphone và máy tính lên tới 35 độ C. Theo Japan PC Service Co., "số ngày nắng nóng được cho là đạt đến 'mức thảm họa' đã gia tăng trong vài năm qua và vẫn có rủi ro ngay cả khi bạn chỉ sử dụng thiết bị của mình như bình thường".

Dịch vụ sửa chữa điện thoại thông minh và máy tính bảng của công ty đã nhận được số lượt tư vấn về thay pin trong tháng 6 nhiều hơn 1,13 lần so với tháng trước do các vấn đề như phồng pin do nhiệt độ cao. Sự gia tăng dự kiến vẫn tiếp tục trong tháng 7 này.

Công ty kêu gọi người tiêu dùng sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong bóng mát và tránh sử dụng lâu dưới nắng nóng.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản hôm 8/7 đã đưa ra cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt tới 26 trong số 47 tỉnh của nước này, kêu gọi người dân không ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết, sử dụng máy điều hòa không khí cả ngày lẫn đêm và uống nhiều nước.

Giới chức trách đất nước Mặt Trời mọc đã đưa ra cảnh báo nắng nóng đỉnh điểm sau khi nhiệt độ lên tới 40 độ C lần đầu tiên trong năm nay hôm 7/7.

Theo Kyodo, Shizuoka ghi nhận nhiệt độ 40,0 độ C lúc 13h18 chiều chủ nhật và nhiệt độ tăng lên 35 độ C hoặc cao hơn tại 244 địa điểm, cao nhất từ đầu năm đến nay, trong số 914 điểm quan sát của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản trên toàn quốc.