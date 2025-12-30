4 thứ Gen Z thường 'chốt đơn' sau khi nhận thưởng Tết

Khi tiền thưởng cuối năm vừa về tay, người trẻ cũng bắt đầu lên kế hoạch tài chính, sắm sửa món đồ cần thiết cho bản thân và gia đình.

Thưởng Tết luôn là món tiền được nhiều bạn trẻ trông ngóng. Tiền thưởng nằm ngoài thu nhập cố định, có thể lên đến vài tháng lương, giúp họ có khoản dư dả để bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân hoặc gia đình.

Tự thưởng chuyến du lịch

Sau một năm làm việc vất vả với nhiều thành quả đạt được, nhiều người thường tự thưởng chuyến du lịch để tái tạo năng lượng, có thêm cảm hứng và trải nghiệm thú vị.

Thực tế, nhiều người cũng chọn đi du lịch ngắn ngày trước Tết để tránh giá dịch vụ tăng cao và tình cảnh đông đúc trong mùa cao điểm. Ở thời điểm này, người trẻ cũng có thể tranh thủ vừa đi chơi, vừa mua sắm đồ Tết cho gia đình.

Tự thưởng chuyến du lịch cuối năm giúp Gen Z giải tỏa căng thẳng.

Đinh Hà (25 tuổi, sống tại TP.HCM) lên kế hoạch du lịch cùng gia đình sau khi nhận thưởng cuối năm. Cô dự định cùng ba mẹ trải nghiệm chuyến tàu di sản kết nối Huế và Đà Nẵng - một trong những cung đường tàu hỏa đẹp bậc nhất Việt Nam với 3 tiếng chạy dọc bờ biển và đi qua đèo Hải Vân hùng vĩ.

"Đi tàu chậm nhưng được cái rộng rãi và chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với máy bay. Người lớn tuổi như bố mẹ tôi mê đi đường sắt lắm, đặc biệt thích không khí ấm cúng và tấp nập trên tàu những ngày cận Tết. Năm nay, tôi còn biết mẹo săn vé tàu hỏa tiết kiệm nhờ thanh toán qua ShopeePay".

Chỉ với vài thao tác, bạn có thể được giảm 10% giá vé khi đặt qua ShopeePay.

Hiện nay, ShopeePay ưu đãi giảm 10% (lên đến 300.000 đồng) khi đặt vé qua các đối tác như Vietnam Airlines, Đường sắt Việt Nam, Futa và Vé xe rẻ. Người dùng chỉ cần nhấn vào link, lấy mã về ví và thực hiện mua vé trên các app và website của đối tác, sau đó thanh toán bằng ShopeePay. Nhờ ưu đãi này, chuyến tàu du lịch của nhiều gia đình trở nên nhẹ gánh và tiện lợi hơn nhiều.

Mua sắm đồ công nghệ

Khác với những khoản chi ngắn hạn, đồ công nghệ thường được Gen Z cân nhắc kỹ và cần dành dụm khoản tiền lớn mới mua. Thế nên khi vừa nhận thưởng cuối năm, nhiều người bắt đầu chốt cho mình sản phẩm công nghệ phù hợp.

Khi có khoản thưởng cuối năm, nhiều bạn trẻ dễ dàng đổi điện thoại hay máy tính đời mới.

Cuối năm cũng là thời điểm hàng các thương hiệu công nghệ tung ưu đãi, hoặc cập nhật sản phẩm mới. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tìm quà tặng ý nghĩa cho người thân, hoặc là dịp để đầu tư những thiết bị gia dụng thông minh, giúp gia đình luôn tươm tất và hiện đại.

Từ smartphone, đồng hồ thông minh, máy tính bảng cho đến máy lọc không khí, máy giặt - mỗi sản phẩm đều thiết thực và có thể trở thành lựa chọn hữu ích cho bạn "chốt đơn".

Tặng món quà ý nghĩa cho gia đình

Khi thưởng cuối năm về tay, nhiều Gen Z không chỉ mua cho bản thân mà còn dành một phần đáng kể tặng quà gia đình. Đây là cách họ thể hiện lòng hiếu thảo, sự trưởng thành và mang lại niềm vui cho ba mẹ sau một năm đi làm.

Nhiều người con mua quà biếu ba mẹ dịp cận Tết.

Món quà dành cho ba mẹ thường hướng đến sự thiết thực, lâu dài và gắn liền với nhu cầu sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày. Nhiều bạn trẻ cân nhắc chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe như máy đo huyết áp, ghế massage, thức uống bổ dưỡng hay đơn giản đưa ba mẹ đi khám tổng quát.

Khoản thưởng cuối năm đến vào dịp cận Tết, thế nên nhiều người cũng ưu ái mua sắm đồ dùng trong gia đình. Bạn có thể mua biếu bố mẹ bánh mứt, đồ khô, thực phẩm chế biến sẵn hay nhận mua đồ thờ cúng hay cây đào, cây mai trang trí nhà cửa. Dù mua ít hay nhiều, nhưng chắc hẳn những món quà "giàu tình cảm" này sẽ ghi điểm trong lòng ba mẹ.

Mua sắm quần áo

Vào những tháng cuối và đầu năm, nhiều Gen Z nghĩ ngay đến sắm sửa quần áo mới. Bởi vào thời điểm cận Tết, giới trẻ thường xuyên tham gia loạt sự kiện như tiệc tất niên, year end party, liên hoan tổng kết với bạn bè và đặc biệt là chúc Tết người thân. Sự kiện nào cũng đòi hỏi phải chăm chút ngoại hình, nên không ngạc nhiên khi số tiền chi cho quần áo dịp cận Tết thường tăng cao so với các thời điểm khác trong năm.

Nhiều Gen Z sắm sửa quần áo sau khi nhận thưởng cuối năm.

Bên cạnh đó, cận Tết Nguyên đán cũng là thời điểm lý tưởng để mua sắm đồ thời trang. Bởi đây là lúc nhiều cửa hàng bắt đầu tung chương trình giảm giá, giúp bạn săn sản phẩm với mức giá hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng có nhiều thời gian đi mua sắm và lựa chọn trang phục phù hợp, tránh việc gần Tết mới mua thì dễ gặp cảnh "cháy hàng" hoặc hết mẫu đẹp.

Thực tế, nhiều bạn trẻ thường chi tiêu khá thoáng tay sau khi nhận thưởng cuối năm. Tuy nhiên, cảnh "cháy túi" cận Tết là điều không ai mong muốn. Do đó, bạn nên có kế hoạch chi tiền rõ ràng, kiểm soát tài chính và tận dụng các ưu đãi để thêm thoải mái chi tiêu ngày Tết.