Căng thẳng Donnarumma - PSG

Theo AS, các cuộc đàm phán giữa PSG và Donnarumma không có tiến triển trong nhiều tháng qua. Điều này có thể khiến PSG phải đưa Donnarumma lên thị trường chuyển nhượng trước khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè năm sau. PSG muốn tránh rủi ro mất Donnarumma miễn phí vào năm 2026, đồng thời tìm kiếm một phương án thay thế.

Donnarumma muốn có được một mức lương cao hơn, là điều kiện tiên quyết để hai bên có thể đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, PSG chỉ đề nghị một hợp đồng "biến động", tức mức lương sẽ phụ thuộc vào số trận đấu mỗi mùa, thay vì một mức thu nhập cố định không thay đổi.

Trước thềm FIFA Club World Cup 2025, một số nguồn tin tiết lộ Donnarumma bày tỏ mong muốn thử sức ở Premier League, điều này khiến PSG phải hành động khẩn trương. Mặc dù vậy, đội bóng Paris không muốn làm gì quá mạo hiểm trong việc gia hạn hợp đồng với anh.

Hiện tại, Donnarumma có phong độ tuyệt vời, nếu không muốn nói là tốt nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thời gian đang dần cạn kiệt và PSG không muốn đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa mà chưa giải quyết được tương lai của thủ thành này.

Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc, PSG chuẩn bị sẵn sàng phương án thay thế, đó là Lucas Chevalier của Lille. Thủ môn người Pháp là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất ở châu Âu hiện nay.

