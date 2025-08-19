Cảng Phước An bất ngờ bổ nhiệm Phó tổng giám đốc sinh năm 2002

Mới đây, cảng Phước An thông báo vừa bổ nhiệm nữ Phó tổng giám đốc sinh năm 2002 giữa lúc tình hình kinh doanh của công ty thua lỗ nặng.

Từ ngày 15/8, bà Trần Thị Hiền Lương (sinh năm 2002) nắm giữ chức Phó tổng giám đốc PAP. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong thông báo thay đổi nhân sự, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) cho biết đã bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền Lương, con gái của ông Trần Nhân Tâm, Thành viên HĐQT, giữ chức Phó tổng giám đốc từ ngày 15/8, nâng số thành viên Ban điều hành lên 5 người.

Như vậy, bà Lương trở thành lãnh đạo trẻ nhất trong bộ máy điều hành của PAP. Vào ngày 27/6, PAP cũng thông báo đã miễn nhiệm thành viên HĐQT PAP đối với ông Hoàng Sỹ Quyết và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thắng là Thành viên HĐQT của công ty.

Hiện, HĐQT PAP gồm 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Thành Đạt giữ chức Chủ tịch. Ngoài ra, ông Trương Hoàng Hải hiện giữ chức Tổng giám đốc; ông Đào Minh Tùng, ông Nguyễn Hữu Thắng, ông Lê Đình Nghiệm giữ chức Phó tổng giám đốc và ông Nguyễn Duy Hòa là Kế toán Trưởng của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II, Cảng Phước An chỉ đạt doanh thu thuần hơn 19 tỷ đồng nhưng giá vốn lại vượt 75 tỷ đồng , khiến lợi nhuận gộp âm hơn 56 tỷ đồng .

Sau khi “gánh” thêm chi phí tài chính hơn 61 tỷ đồng cùng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, công ty ghi nhận lỗ sau thuế hơn 125 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ khoảng 1,9 tỷ đồng .

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PAP có doanh thu gần 29 tỷ đồng nhưng lỗ ròng tới 248 tỷ đồng , tăng đột biến so với mức lỗ 3,4 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/6, lỗ lũy kế của PAP đạt xấp xỉ 279 tỷ đồng và chiếm hơn 12% vốn điều lệ. Với mục tiêu tổng doanh thu cả năm đạt 150 tỷ đồng , công ty chỉ mới thực hiện được khoảng 25% kế hoạch đã đề ra.

Ở chiều ngược lại, tổng tài sản của doanh nghiệp lại tăng mạnh hơn 19% so với đầu năm, đạt gần 8.500 tỷ đồng . Trong đó, tài sản cố định chiếm 47% và hiện ở mức gần 4.000 tỷ đồng .

Trước đó, vào tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với PAP, với tổng số tiền xử phạt là 327,5 triệu đồng.

Cụ thể, Cảng Phước An bị phạt 15 triệu đồng do không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Bên cạnh đó, công ty này bị xử phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

PAP cũng phải nộp phạt 175 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, thông tin công bố về số tiền sử dụng cho các gói thầu trong báo cáo tiến độ sử dụng vốn phát hành trong năm 2023 và 2024 không đúng sự thật.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, UBCK còn yêu cầu công ty hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch đã công bố, nhằm khắc phục hậu quả và đảm bảo minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.